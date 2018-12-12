Türkiye beyaza büründü! İşte son durum…

Türkiye karın etkisi altına girdi. Sabah İstanbul ve Ankara'da da kendisini hissettiren kar ülkenin büyük bir bölümü beyaza bürüdü. İşte Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları.

İstanbul bir günde 4 mevsim yaşadı. Güne soğuk ve kuru bir hava ile başlayan İstanbul Taksim Meydanı’nda 12.00 sularında kısa süreli kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karını çok sayıda yerli ve yabancı turistin cep telefonları ile çektiği görüldü. Ardından öğle saatlerine doğru kar yağışı yerini hafif sağanak yağmura bıraktı.

İLGİLİ HABER Kar ne kadar sürecek? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? | Son dakika haberleri

Bu sırada meydan ve İstiklal Caddesi’nde bulunanların yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştığı görüldü.

Akşam saatlerine doğru sağanak yerini açık bir havaya bıraktı. 17.00 sularında ise Taksim ve çevresinde güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilenler yine anıt ve çevresinde bol bol fotoğraf çekti.

ANKARA

Başkentte sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı ilçesi mevkiinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

Cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı.

Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.

KARS

Kars’ta önceki gün başlayan ve geceden sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, kara yolları ve ve özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda kar temizleme çalışmalarını başlattı.

8 ayı kış olan Kars’ta, kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor.

BİNGÖL

Meteroloji’nin uyardığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dünden itibaren etkili oluyor. Gece ve bugün sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe tamamen beyazla kaplanırken, kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

İlçeye bağlı 6 köy yolu ise kar nedeniyle kapandı. Sabah saatlerinden itibaren yolların açılması için il özel idare ve belediyeye ait iş makineleri çalışmalara başladı. Karlar kürünerek belirli bir noktaya toplanırken, iş yerlerini açan esnaflarda kürekle kaldırımları temizledi.

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Bazı çocuklar kardan adam yaptı, bazıları da karla oynadı.

BİTLİS

Bitlis’te kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir günlüğüne tatil edildi. Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilerek, engelli ve hamile olanlara bir gün idari izin verildi. 76 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte, kar yağışı sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Bitlis Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatırken, karayolları ve özel idare ekipleri de çalışmalarını sürdürdüler. Öte yandan, yağan karın sulu olması ve çıkan rüzgardan dolayı refüjlerde bulunan ağaçların çoğu kırıldı.

ORDU

Ordu’da dün etkili olan şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden, Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Ulaşımda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede kar yağışı etkisini yitirmeden devam ediyor. Belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Kabadüz Belediyesi tarafından yaylada ve mahallelerdeki sokak hayvanları kış şartlarından en az etkilenmeleri için hayvanlara yem ve ekmek veriliyor. Zabıta Amirliği tarafından kuşlara yem verilirken, sokak köpeklerine ise ekmek veriliyor.

SİVAS

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas’ta iki gün aranın ardından geceden itibaren kar tekrar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas’ın çevre illere bağlayan karayollarında da kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kar yağışının ardından okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerde Sivas Valisi Salih Ayhan’ı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.

130 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 8, Akıncılar’da 5, Doğanşar’da 5, Gemerek’te 1, Hafik’te 15, İmranlı’da 20, Kangal’da 5, Koyulhisar’da 3, Suşehri’nde 5, Şarkışla’da 5, Ulaş’ta 15, Yıldızeli’nde 18, Zara’da ise 20 köy yolunda ulaşım sağlanmıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARDAHAN

Ardahan kent merkezinde lapa lapa kar yağdı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi.

Mevsimin kış olmasına rağmen bahar havası geçiren Ardahan nihayet kar yağışıyla renklendi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

YOZGAT

Yozgat’ta vatandaşlar güne kar ile başladı. Öğrenciler okullarına çalışanlarda mesailerine kar yağışı altında gitti. Şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerle 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı, çarşı esnafı da iş yerlerinin önlerini temizledi. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde okuyan Cibuti uyruklu öğrenciler ise kar yağışında öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışına sevindiklerini belirten vatandaşlar ise uzun süre bekledikleri karın geldiğini söylediler.

NEVŞEHİR

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte peribacaları yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kapanan peribacaları kar ile birlikte kartpostallık görüntüler verirken bölgeyi ziyarete gelen turistler ise bu anları ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Singapur’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Muhammed Haykal, Kapadokya’da kar yağışıyla birlikte peribacalarının gerçekten çok etkileyici olduğunu ifade ederken kendi ülkesinde böyle bir manzara bulunmadığını ifade etti. Çinli turistler ile Kapadokya bölgesinin kar yağışıyla birlikte çok güzel göründüğünü söyledi.

TOKAT

Tokat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Çamlıbel geçidinde etkili oldu. Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle tırlardan bazıları yolda kaldı.

Kayarak yolun tek şeridini ulaşıma kapatan tır ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kayarak bariyerlere çarpan bir otomobil sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgede sisle birlikte aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.

BOLU

TEM yolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu’nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

KARTEPE’DE KAR KALINLIĞI 70 SANTİME ULAŞTI

Kocaeli’de bulunan Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleri ile kayak merkezine giden yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar lastiği olmayan birçok araç yolda güçlükle ilerledi. Günübirlik tatil için aileleriyle birlikte gelenler, kayak merkezi yolu üzerinde kızak ve şişme botlarla kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.

AJANSLAR