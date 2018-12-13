Türkiye’de yaşanan son tren kazaları

Yetersiz alt yapı eleştirilerine rağmen hayata geçirilen YHT hattından yine bir facia haberi geldi. Ankara'da bu sabah meydan gelen faciada 9 kişi hayatını kaybetti 47 kişi de yaralandı. İddaya göre YHT hattının bu kısmında sinyalizasyon sistemi yoktu ve makinistler birbirleriyle telsizle veya cep telefonu ile haberleşiyorlardı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde hayata geçirilen ‘hızlı tren’, ‘hızlandırılmış tren’ yada son ismiyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi başladığından beri pek çok kazaya tanıklık ettik. Yetersiz alt yapı kaynaklı bu kazalardan hafızalara kazınan en büyük kaza İstanbul – Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış trenin, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmesiydi. Yolcu sayısı olarak en yoğun hat olan Ankara-İstanbul hattında yetersiz altyapıya rağmen aceleyle yapılan geçiş yüzünden meydana gelen kazada 41 kişi yaşamını yitirmiş, 74 kişi yaralanmıştı. Ancak bu kaza hayata geçirilen YHT hatlarında yaşanan ilk kaza değildi. Son da olmadı.

Son facia haberi ise bu sabah Ankara’dan geldi. İddiaya göre hattın sinyalizasyon sisteminin olmadığı kısmında meydana gelen kazada yüksek hızlı tren hatta bulunan klavuz trene çarptı. Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen kazada, üç makinist ve altı yolcu hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.

İşte Türkiye’de meydana gelen YHT hatlarında meydana gelen kazalar

22 Temmuz 2004: İstanbul – Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.

13 Kasım 2009: Ankara-Eskişehir seferini yapan 91003 sefer sayılı yüksek hızlı trenin (YHT) iki vagonu, Hasanbey mevkiinde makas değiştirirken raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.TCDD, YHT seferlerinin sürdüğünü bildirdi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kazanın ardından yaptığı açıklamada Eskişehir’deki istasyonun yanında yer altı geçişi yapıldığını belirterek, “Orada geçici bir hat çektiler. O yeraltı geçişinin yanında hızlı hattan normal hata geçerken, 1-2 vagon raydan çıktı. Herhangi bir şey yok. Ciddi bir konu değil” ifadelerini kullanmıştı. TCDD’den, yapılan açıklamada ise kazanın konvansiyonel hatta meydana geldiği belirtilmişti.

3 Temmuz 2014: Hızlı tren test kazası yaptı. İstanbul-Eskişehir arası yapımı devam eden ve kısa süre içinde kullanıma açılacak olan Yüksek Hızlı Tren, (YHT) test sürüşü yaptığı sırada Dilovası’nda kaza yaptı.

8 Temmuz 2018: Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden saat 15.45’te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Kazada 24 kişi yaşamını yitirdi 318 kişi de yaralandı.