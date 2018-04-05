Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı açıklandı

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 567 bin 130’a ulaştı. İstanbul’da ise, 554 bin 655 Suriyeli var. Bu sayı Türkiye’deki 43 ilin nüfusundan daha fazla….

Sığınmacılardan 225 bin 557'si geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 341 bin 573'ü de 81 ilde yaşıyor. Kilis'te kayıtlı 130 bin 57 mülteci var ve bu sayı şehir nüfusunun yüzde 95’ine ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin yoğun olduğu ilk 10 il arasında; İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa var.

EN ÇOK İSTANBUL'DA

Rapora göre, İstanbul'da 554 bin 655, İzmir'de 135 bin 769, Bursa'da 143 bin 387, Konya'da 104 bin 565, Adana'da 192 bin 542, Hatay'da 445 bin 460, Gaziantep'te 377 bin 506, Şanlıurfa'da 477 bin 161, Mersin'de 205 bin 784, Kilis'te ise 130 bin 57 Suriyeli yaşıyor.

Başkent Ankara'da ise 96 bin 169 mülteci bulunuyor. Suriyeli sayısı Adana nüfusunun yüzde 8.69'una, Gaziantep nüfusunun yüzde 18.82'sine, Hatay nüfusunun yüzde 28.28'ine, İzmir nüfusunun yüzde 3.17'sine ulaştı.

En az Suriyelilerin yaşadığı illerin başında ise Bayburt, Artvin, Bartın, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Iğdır, Sinop, Rize, Kütahya, Kars, Karabük, Karaman, Amasya ve Tunceli bulunuyor. Artvin'de 61, Bartın'da 78, Bayburt'ta 43, Gümüşhane'de 92, Tunceli'de ise 91 Suriyeli bulunuyor. 3 milyon 567 bin 130 Suriyelinin 1 milyon 934 bin 622'si erkeklerden, 1 milyon 632 bin 508'i kadınlardan oluşuyor.