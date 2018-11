Tutuklu kadınlara mektup yolladılar

Kadın platformu üyeleri, Güllük postanesi önünde ‘’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’’ dolayısıyla pankart açıp, cezaevlerindeki hemcinslerine mektuplar yolladı.

Güllük postanesi önünde pankart açıp, slogan atan Kadın Platformu üyeleri ‘'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'' için basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Devrim Mol, “Özgürlükleri elinden alınmış tutsak kadınlarla, dayanışma amacıyla kartlarımızı, mektuplarımızı onlara ulaştırmak için bir araya geldik. Tüm insanlığın onuru için mücadele ederken hapse atılan, hasta kadın tutsaklar olmak üzere, tüm kadın tutsakların serbest kalmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN VAR OLACAĞIZ”

Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve baskının karşısında olduklarını dile getiren başkan Mol, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü mirabel kardeşlerin ülkelerinde 31 yıl süren diktatörlüğe ve erkek devlet şiddetine karşı direnişin kadınlara mirasıdır. Dünyadaki sömürü ve baskı düzeni ülkemizde de bütünleşerek, gelişiyor. Cemaat ve tarikat yapılarıyla örülü baskı, yoksullaştırma, eşitsizlik ve ayrımcılık zeminleri üzerinden her an yeniden inşa ediliyor. Şiddetin tüm biçimleri toplumsallaştırılıp, meşrulaştırılırken var olan mekanizmalar kadınların temel haklarından özgürlük ve yaşam hakkını engelliyor. Birçok kadın çocuğunu cezaevi koşullarında büyütmek zorunda kalıyor. Bizler, her yıl olduğu gibi bu 25 Kasım'da da ‘Vardık, varız, var olacağız' demek için sokakta olacağız. Biz kadınlar yan yana, kol kola şiddete, tacize, tecavüze, yoksullaşmaya ‘Hayır' demek için yapacağımız etkinliklere tüm kadınları davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından slogan atan kadınlar, hemcinslerine yazdıkları mektupları postaladılar