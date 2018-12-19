Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Ramazan Bayramı tarihi…

İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacak merak ediliyor. Üç aylar içinde kandilleri ve 11 ayın sultanı Ramazan ayını barındırması ile ayrı bir önem taşıyor. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Üç ayların içinde bulunan Regaib Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac Kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar. İşte merak edilen üç ayların başlangıç tarihi…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan'da 6 Mayıs’da başlayacak.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılında Ramazan başlangıcı, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor. Kadir Gecesi, 31 Mayıs 2019, Arefe günü, 3 Haziran 2019. Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı günü, Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe günü.