Ücretsiz dağıtılacağı açıklanan yılkı atları ölüme terk edildi

Orman Bakanlığının "Anadolu Yaban Koyunu Koruma Projesi" kapsamında, Konya-Karaman bölgesinde ihaleyle yakalanan ve ücretsiz dağıtalacağı açıklanan yılkı atları, ölüme terk edildi. İhaleyi alan şirket ile atları teslim alacağını beyan eden şahıs arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden sahipsiz kalan atlardan onlarcasının öldüğü bir o kadarının da açlık ve susuzluktan ölümle pençeleştiği ortaya çıktı. Bölgeye giden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri yaşanan dramı görüntüledi.

Türkiye'nin endemik türlerinden olan ve nesli hızla tükenen Anadolu Yaban Koyunu, koruma altına alınarak, mera ve yayla bakımından zengin olan Karaman'da bulunan Karadağ bölgesine yerleştirilmişti. Ancak buradaki sayıları binin üzerinde olan yılkı atlarının, yaban koyunlarının su ve otladıkları alanları tahrip ettiği saptanmış bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü harekete geçmişti. Müdürlük ‘Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi' kapsamında atlarının bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlattı.

İHALEYİ 368 BİN LİRAYA BİR ŞİRKET KAZANDI

Çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında atların yakalanması için ihale yapıldı. Dört firmanın katıldığı ihaleyi 368 bin lirayla en düşük fiyatı veren Kuzeyas Grup kazandı. İhaleyi kazanan firma Eylül ayı başında atların yakalanması için çalışmalarına başladı. Dağın zirvesindeki kısıtlı su kaynağına su içmeye gelen atlar, at seyisleri tarafından zarar verilmeden gruplar halinde yakalanmaya başlandı. Burada yakalanan atların bir bölümü, daha sonra kamyonlarla dağın ortasında bulunan meralık alanındaki çitlerle çevrilen çiftlikte toplandı.

ÜCRETSİZ DAĞITILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Atların isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağı duyuruldu. Ancak ne olduysa bu aşamada oldu. İhaleyle yakalanan ve alıcısı tarafından bir merkezde toplanan yılkı atları ölüme terk edildi. Açlık ve susuzlukla boğuşan atların bazıları ölürken, birçok at ise adeta bir deri bir kemik kaldı.

100 ATI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

İddialara göre; yakalanan atlardan 100 tanesini alan ve İsmil bölgesinde atlar için bir alan oluşturan şahıs ise atları aldıktan sonra yurt dışına gitti. Sahipsiz kalan atlardan açlık ve susuzluk nedeniyle ölenler olurken, birçok at ise bir deri bir kemik kaldı. Yetkililer tarafından da denetimi yapılmayan atların ne durumda olduğunu ise Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği ortaya çıkardı.

‘BUNUN HESABINI KİM VERECEK?’

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli Börü, “Atlara bu vahşeti uygulayanlardan kim hesap soracak? Önce ihale açmışlar.

Sonra, mal olarak gördükleri bu kimsesizleri yüreklerinde vicdan ve merhamet olmayan birilerine satmışlar. Merhamet sahibi, yürekli bir yurttaşımız beni aradı ve videolarla, resimlerle bu vahşeti belgeledi. Açlıktan, susuzluktan ölenler, bitkinlikten yerinden kalkamayanlar, kuyruğundan asılarak zorla kaldırılanlar, can çekişen atlar. Olayı öğrenir öğrenmez önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğünü aradım. Ben arayıncaya kadar atlar akıllarına gelmeyenler, 2 kişiyi yüzlerce atın bulunduğu bölgeye gönderiyorlar. Atların olduğu bölgeye gidenler de olayı ortaya çıkartan vatandaşa hiç sıkılmadan, ‘Dernek duymuş, ortalık karışacak, bir an önce hangi atı alacaksan hemen al git' diyorlar. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'nin haberi olunca, 2 gün boyunca atlara ot taşıdılar. Geçmiş olsun. Şimdi Sayın Konya Valimiz Yakup Canbolat'a sesleniyorum. Açlıktan ölen onlarca hayvanın telef olmasına sebep olanlardan ve kontrol etmeyerek görevlerini kötüye kullananlardan bunun hesabını sorun. Bu hayvanların her gün birer ikişer ölürken umursamayıp, dernek duyunca harekete geçenlerden bunun hesabını sorun. Biz konuyu hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ileterek sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını isteyeceğiz. Başka yerlerdeki atların da başına neler geldiği soruşturulmalı. Yoksa ölenler unutturulup, birileri korunup, olmamış gibi mi davranılacak. Kamuoyu önünde, onlarca atın ölümünün aç ve susuz bırakılmalarının hesabının sorulmasını istiyoruz” diye konuştu.

ÜCRETSİZ OLARAK VERİLECEKTİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü ‘Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi' kapsamında yakalanan atların bir kısmını yapılan kontrollerin ardından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verileceğini açıklamışlar ve yoğun talep aldıklarını açıklamışlardı.