Üsküdar’da ‘kentsel dönüşüm’ manzarası

AKP’li İstanbul Üsküdar Belediyesi’nin yıktığı cami ile gündeme gelen Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm, bölgeyi savaş alanına çevirmiş durumda. Çünkü son bir yıl içinde yıkımı gerçekleştiren yaklaşık 320 binanın enkazı hala kaldırılmadı. Enkaz, mahalleli için sağlık ve güvenlik riski oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan Çamlıca Camisi'nin eteklerindeki Kirazlıtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar tam bir yıldır kentsel dönüşüm kabusu yaşıyor. CHP'li Meclis Üyeleri, inşaat enkazının kaldırılmadığı, sağlığı tehdit eden kanalizasyon suları sokağa aktığı mahelleyi İBB Meclisi'ne taşıdı.

MAHALLE SAVAŞ ALANI GİBİ

Üsküdar Kirazlıtepe mahallesindeki en büyük sorun bir yıldır süren yıkımların ardından oluşan inşaat enkazının kaldırılmaması ve yıkılan evlerin sokağa akmaya başlayan kanalizasyonu. Mahalleyi savaş alanına çeviren bu görüntünün yarattığı sorunları CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nezih Küçükerden, Ercan Erdem, Yunus Can, Erdal Tüfekçi, Ercan Ulaş Kaya İBB Meclisi'ne taşındı.

MOLOZ KALDIRILMADI, İBB DENETİM YAPMADI

Nezih Küçükerden'in, İBB Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Kirazlıtepe Mahallesi'nde Üsküdar Belediyesi'nce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında anlaşma sağlanan yaklaşık 320 yapının son bir yıl içinde yıkıldığına fakat enkazının kaldırılmadığına dikkat çekti. Küçükerden, Hafriyat atıklarının içindeki asbest, boya, florasan gibi tehlikeli atıkların insan ve çevre sağlığına kalıcı zarar verdiğine vurgu yaptı. Kirazlıtepe'nin şu an savaş alanı gibi olduğunu söyleyen Küçükerden, “Bu bir zulümdür. Bu zulüm molozlarla birlikte yaşama zulmü olarak tarihte yerini alacaktır” dedi.

Küçükerden, çağ dışı yöntemlerle Kirazlıtepe halkının sağlığı hiçe sayılarak tehlikeli atık kapsamında olan molozların kaldırılmaması sonucunda doğan tüm sorumluluğun, denetim yetkisini elinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu vurguladı.