Uyuşturucu operasyonunda patlayıcı çıktı

İstanbul'da uyuşturucu satışı yapılan bir adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda az miktarda kokain bulunurken biri Kalaşnikof tipi 2 uzun namlulu silah ve 1 el yapımı patlayıcı bulunması dikkat çekti.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Araştırmaların ardından adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, alüminyum folyolara sarılı satışa hazır 16 taş kokain ve 5 gram tos kokain ele geçirildi.

AK 47 VE THOMSON

Polisin uyuşturucu baskını yaptığı adreste ele geçirilen silahlar ise dikkat çekti. Aramalarda, Kalaşnikof marka bir uzun namlulu silah ve Thomson tipi otomatik silah, 3 şarjör, 155 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Ayrıca adreste 20 çek ve senetle birlikte 4 bin 760 lira paraya da el konuldu.

CEZAEVİ FİRARİSİ

Baskında bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen 43 yaşındaki R.C.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.