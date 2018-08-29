“Yakınımı arayım” taktiği ile telefon çalan hırsız 7’inci işinde yakalandı

Elazığ’da, yakınını arama bahanesi ile vatandaşların telefonunu çalan şüpheli, 7'inci işinde polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde bir şüpheli “bir yakınımı arayacağım” bahanesi ile 6 kişinin telefonunu çaldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, bu şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin N.İ. olduğu belirlendi. Şüpheliyi yakalama çalışması sürerken, N.İ. bu kezde İzzetpaşa Mahallesinde bir esnaftan aynı yöntemle telefon çaldı. Bölgede çalışma yapan polis ise şüpheli N.İ’yi Çarşı Mahallesi’nde yakaladı. Emniyette “Hırsızlık” suçundan ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA)