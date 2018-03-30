Yasağa inat Meclis’e böyle geldi

TBMM’de CHP grup toplantısına katılmak isteyen bir vatandaşın "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı tişörtle TBMM'ye girmesine engel olunmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM Genel Kurulu'na aynı tişörtle girerek protesto eylemi yaptı. ''Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz tişörtümü giydim de geldim" diyen Didem Engin "Bir vatandaşımızın üzerinden Atatürk’lü tişörtünün çıkartılması Meclis için bir utançtır. Kimsenin de haddi değildir. Cumhuriyetimizin kurucusuna yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum" dedi.

Engin, “Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kızıyım. Son yüzyıldaki en büyük dünya liderinin kızıyım. En hakiki mürşit ilimdir diyen bir liderin kızıyım. Kadınlara, gençlere, çocuklara verdiği değerle, vizyonuyla 1920'lerde diğer ülkelerdeki liderlerin hayranlıkla izlediği bir liderin kızıyım. Atatürk'ün kızı olmaktan da, askeri olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Atamız burada, bizim yüreğimizde, ona olan sevgimizi, saygımızı, aşkımızı hiç kimse silemez. Bu böyle biline” dedi. a İlgili Haber Son dakika... TBMM'de Atatürk tişörtü skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP Grup toplantısına gelen Cafer Darı adlı bir vatandaşın üzerindeki ‘'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' yazılı Atatürk fotoğraflı tişörte polis el koydu.