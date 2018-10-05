YDS sonuçları ÖSYM’de! YDS sonhabar dönemi sınav sonuçları sorgulama

ÖSYM sonuç sayfasında YDS sınav sonuçları duyuruldu. Yabancı Dil Sınavı'na katılan adayların heyecanla beklediği sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. YDS sonuçları sınavı üzerinden 25 gün geçtikten sonra ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM’den gelen resmi açıklama YDS’ye giren adayları sevindirdi. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından sorgulanabilecek. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı…

YDS SONUÇLARI SORGULAMA

9 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri bitti Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2018 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

YDS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.