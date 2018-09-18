Yerel basın kan ağlıyor: Kağıda KDV indirimi lazım

Basın İlan Kurumu (BİK) doların yükselmesi nedeniyle oluşan kâğıt kriziyle birlikte zor günler geçiren gazetelere yönelik asgari kadro indirimine gitti. Gazetelerde asgari çalışan sayısının 7’den 6’ya düşürülmesi, yurt çapında en az bin 200 gazetecinin işsiz kalması ihtimalini ortaya çıkardı. Anadolu basının temsilcileri de kağıt krizinin gölgesinde alınan son kararı SÖZCÜ’ye yorumladılar. En çarpıcı öneri ise "SGK primlerinde en az yüzde 50 indirime gidilmeli, kağıt, kalıp ve mürekkep fiyatlarında KDV oranı en alt limite indirilmeli" diyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan geldi. İşte can çekişen yerel basında son durum...

Hanifi KILIÇ – İsmail AKDUMAN – Kemal ATLAN – Mehmet Ali KAYACI – Uğur ENÇ – Yunus Emre ÇINAR /SÖZCÜ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Kadroların mailiyetleri zorluyor ancak basın ilan tarafından KOSGEB ile verdiği destek ekonomik olarak rahatlık getirdi” diyerek “Ama bu uygulamanın süreleri resmi gazetede yayınlandı. Bu demek oluyor ki geçici bir çözüm üretildi ve sürecin sonraki zamanlarında daha kötüye gidecek. İzmir Gazetecileri Cemiyeti olarak Basın İlan Kurumu'na minumum basım sayısının daha da aşağı indirilmesi ve gazete boyutlarında değişiklik önerisinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

“BU KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR”

Türkiye Gazetecileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, BİK'in aldığı karara tepki göstererek “Meslektaşlarımız mağdur edilecek kararlardan uzak durulmalı ve tekrar bu karar gözden geçirilmelidir” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu konuda sorun ve çözüm önerileri ile alakalı bir dizi önlem paketi açıkladıkladıklarını hatırlatan Gürol, “Biz ne işverenin, ne de çalışanların mağdur edilmesini istiyoruz. Dövizdeki anormal dalgalanmaların sarstığı gazete kuruluşlarının pek çoğu kapanma aşamasına gelmiştir. Aynı şekilde mesleğimizde zaten var olan istihdam sorunu da bu alınan karar ile iyiden iyiye kapımıza dayanmıştır. Derhal acil olarak alınması gereken önlemler vardır” dedib

İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gürol önlem paketini ise madde madde açıkladı;

1- Basında SGK primlerinde en az %50 indirime gidilmeli, kağıt, kalıp ve mürekkep fiyatlarında KDV oranı en alt limite indirilmelidir.

2- Kağıtta dışa bağımlılık kurtularak mutlaka yerli üretime bırakmalıdır.

3- Gazete işletmelerinin vergi ve SGK yapılandırmaları dahil tüm borçları 31 Aralık 2020'ye kadar ertelenmelidir. Yine 31 Aralık 2018'ta sona erecek “Borcu yoktur yazısı” uygulaması da en az 31 Aralık 2020'ye uzatılmalıdır.

4- BİK resmi ilan tarifesi en az yüzde 50 oranında arttırılmalıdır.

5- Basın İlan Kurumu'nun yüzde 15 oranındaki komisyon oranı % 5'e çekilmelidir.

6- İstanbul, Ankara ve İzmir'deki gazetelere sağlanan kredi olanağı Anadolu basınına verilmelidir.

7- Yerel yönetimlerin meclis toplantı gündemi ve tutanakları ile alınan kararlar, yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan tarifesi üzerinden yayınlanmalıdır.

8- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin alım satım ihaleleri BİK tarifesi kapsamına alınmalıdır. Bu birlikler için düzenlenen yönetmelikteki, ‘İhale kanununa dahil değildirler' maddesi iptal edilmelidir.

9- Destek olmak amacıyla tüm resmi kurum ve kuruluşlarla üniversitelerin, yerel gazetelere abone olarak toplu alım yapabilmeleri sağlanmalıdır.

10- İcra-iflas yasasında değişiklik yapılarak “İcra ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanması zorunludur” hükmü getirilmelidir.

11- Yerel gazetelerin KOSGEB kredilerinden yararlanmaları sağlanmalı; bunun bir bölümü hibe, kalanı düşük faizli ve uzun vadeli taksitlendirmeler şeklinde olmalıdır.

12- Yıpranma payında, 3 yıla indirilen yıpranma hakkı yeniden 5 yıla çıkarılmalıdır. Sarı basın kartına sahip olanlara geçerli uygulamadan bütün basın çalışanları yararlandırılmalıdır.

13- Yerel televizyonların uydu bedelleri makul bir seviyeye getirilmelidir.

14- İnternet yasası bir an önce yürürlüğe girmelidir.

15- Gazeteciler için, kendine özgü yasası ve yaptırım gücü olan bir meslek odası yapılanması şarttır. Devletin ilgili birimleriyle basın temsilcileri bununla ilgili somut adım atılmalıdır.

“DAHA İYİ TEDBİRLER ALINABİLİR”

Basın İlan Kurumu'nun kararını değerlendiren Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, “Basın çalıştırma kadrosunda indirime gidilmesini desteklemiyorum. Kadro sayısında indirim yapılması doğru bir uygulama değildir” diyerek kararı eleştirdi.

Uygulamayla var olan işsizler ordusuna yenilerinin ekleneceğini savunan Karaca, “Yerel gazeteleri ayakta tutabilmek için daha iyi tedbirler alınabilir. Gazeteciyi işten çıkartmakla yerel gazeteleri ayakta tutamazlar. Daha iyi ve kalıcı tedbirler alınabilir” dedi.

“ASIL SORUN TÜRKİYE'DE KAĞIT FABRİKASININ OLMAMASI”

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek gazetecilerin işsiz kalması gibi bir durumun olmadığını savundu. Başkan Özdemir, şöyle konuştu: “Basın İlan Kurumu’nun yaptığı denetimlerde Anadolu’da çoğu gazetelerde gerçek kadro yok. Yani aktif kadro zaten yok. Basın İlan Kurumu da ‘gerçekçi olsun’ diye bizlerle de görüşerek böyle bir karar aldı. Bence işsiz kalma durumu yok. Asıl sorun Türkiye’de kağıt fabrikasının olmaması. Biri kapatılmış biri müzeye dönüştürülmüş. Şimdi hem kağıt bulmakta zorlanıyoruz hem de doların dalgalanmasından dolayı sürekli fiyat artıyor.”

“ORTAK ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, “Basın Yasası’ndaki son değişiklik sektöre çözüm sağlamaz. Özellikle yerel basındaki kriz çok büyük. Ortak çözüm üretilmeli” diyerek Basın İlan Kurumu'nun aldığı kararı eleştirdi. Türkiye genelinde basın sektörünün sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunduğuna dikkati çeken Yusuf Ziya Çakır, “Patron veya çalışan da olsak aynı geminin içindeyiz. Sorunlar bizim sorunlarımız. Çözümü ise ortak olmalı. Ancak dengeleri de korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

SEKA’NIN ÖZELLİŞTERİLMESİ YANLIŞ

Çakır, ivedilikle dövize dayalı kağıt, boya ve kalıp fiyatlarının yanı sıra SSK primleri de düşürülmesini isteyerek, “Sektöre düşük faizli yeni teşvikler verilmeli. SEKA’nın özelleştirilmesi kesinlikle yalnış. Bu özelleştirilmeyle sektör ithal kağıda mahkum edildi. SEKA günün şartlarına uygun hale getirilerek yeniden sektöre hizmet vermeli. Herşeyi de devletten beklememeliyiz. Ortak satınalma, ortak satış, ortak üretim ve ortak tüketim gibi sistemler kurmalıyız” açıklamasında bulundu.

HEPİMİZ KARA KARA DÜŞÜNMEKTEYİZ

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, Anadolu basınının ateşten günler yaşadığını ifade ederek, “Gazetelerimizi nasıl küçültebiliriz? Giderlerimizi nasıl kısabiliriz?' diye hepimiz kara kara düşünmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Ay, SEKA kapatıldıktan sonra kâğıt neredeyse bulunamayacak duruma geldiğini belirterek, “Bugün en büyük tüketim hammaddelerinden birisi kâğıt, boya, kalıp. Hepsi dövizle ithal edilmektedir. SEKA kapatıldıktan sonra kağıt neredeyse bulunamayacak duruma geldi” şeklinde konuştu.

“KREDİLERDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ”

“İstanbul, Ankara ve İzmir'de Basın İlan Kurumu gazetelere kredi veriyor. Bu kredilerin Güneydoğu'ya da verilmesini istiyoruz” diyen Ay, sözlerini şöyle sürdürdü: “En büyük sorunlarımızdan biri de hepimizin SGK, maliye borcu var, 2019 itibariyle maliye ve SGK'ya borcu olmadığını beyan edemeyen gazetelerimiz resmi ilan bedelini alamayacak. Bu sektörümüzü önemli bir boyutta tehdit ediyor. Bugün uyduda yayın yapan yerel televizyonlar aylık 22 bin dolar uydu ücreti veriyor. 22 bin dolar aylık para ödemesi kolay değil. Oysa reklamlarda yerel basına verilen rakam yüzde 1 bile değil. Yani bizim birleşmekten, bir olmaktan başka çaremiz yok. İnşallah yola çıktığımızda birleşmeyi Gaziantep'te başaracağımıza inanıyorum.”

“ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de konuya dair, “Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Her dönem bu cümleyi kullanırız ama bu sefer gerçekten zor. Birlik içerisinde olursak bu noktada bizi hiçbir güç alt edemez. Biz karaborsayı da yok ederiz, bu krizi de aşarız” şeklinde konuştu.

Merkezi Adıyaman'da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, yerel gazeteleri sıkıntıya sokan kağıt fiyatlarındaki artışın en önemli nedeninin hükümetin yanlış özelleştirme politikasıyla SEKA'yı satması olduğunu söyledi. Kıymaz, Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Anadolu Basını'nın şimdi çok zor günler yaşadığını belirterek, “Nasıl bir dönem pırlanta, mücevher, yat, tekne gibi ürünlerde ÖTV kaldırıldıysa şimdi de gazete kâğıdına KDV muafiyeti getirilmelidir” önerisinde bulundu.

“GAZETECİLERİN İŞSİZ KALMASI ÖNLENMELİ”

Kıymaz, “Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan alan yerel gazetelerde çalıştırılması zorunlu olan gazeteci sayısını daha kısa bir süre önce 7'den 6'ya düşürürken, bu son yönetmelik değişikliği ile şimdi de KOSGEB destekli istihdam edilen 2 personelin de asgari kadroya dahil edilmesi sonucu Anadolu gazetecilerinin yarısının işsiz kalmasına yol açabilecek. Bu karar, gazete patronlarına maaliyetlerin düşmesi için yarar sağlarken, maalesef çok sayıda gazetecinin de işsiz kalmasının yolunu açacak. Devlet, işçi çıkarmaları önleyici, basın emekçilerini koruyucu tedbirlerde almalı” dedi.

“SEKA'NIN SATILMASI ÇOK BÜYÜK HATAYDI”

Kâğıt fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden birinin de hükümetin yanlış özelleştirme politikaları olduğunu ifade eden Kıymaz, “Eğer SEKA satılmamış olsaydı, kağıdın hammaddesi olan selülozu üretebilecek ve bugün kağıt fiyatları çok daha düşük olacak, piyasada kâğıt sıkıntısı da yaşanmayacaktı. Kâğıt fiyatlarındaki artış bir yandan da Anadolu'da halkın haber alma hakkını savunan ve reklam geliri olmayan gazetelerin de fiyatlarına zam yapmasını ve okuyucu sayısında azalmayı da beraberinde getirecektir. Halkın gerçeği öğrenme hakkı da bu süreçte zedelenecektir” diye konuştu.

CHP'li Çakırözer: “Gazetecileri işsiz bırakarak krizle mücadele edilmez”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu'nun kağıt krizi çözümüne tepki göstererek “Bu değişiklik gazetelerin ve yayınevlerinin yaşadığı krizi aşmak için yetersiz ve beklentileri karşılamaktan oldukça uzaktır” dedi.

Düzenlemenin sektörde zaten çok yüksek olan işsizliği daha da derinleştireceğini iddia eden Çakırözer, “Resmi ilan alan 1200 gazetenin en az bir kişi çıkarması ile birlikte gazetecilik alanında işsizler ordusuna binlerce yeni işsiz katılacaktır” şeklinde konuştu.