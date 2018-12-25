Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2018 okullar tatil olacak mı? İşte yeni yılın resmi tatil günleri…

Yılbaşına bir haftadan kısa süre kaldı. Memurlar, çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık 2018 Pazartesi günü resmi tatil mi merak ediyor. 1 Ocak 2018 yani yılbaşı günü resmi tatil fakat 31 Aralık Pazartesi okullar ve kamu kurumları açık olacak.

Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak 2019 Salı gününe tüm dünya yılbaşı kutlamaları ile merhaba diyecek. Peki salı gününe denk gelen yılbaşından önceki gün 31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte 2019’un resmi tatiller listesi…

2019 YILBAŞI HANGİ GÜN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2019'un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. 31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı