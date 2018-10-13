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Yılmaz Özdil Eskişehirli okurlarıyla buluştu

Eskişehir Kitap Fuarı'na katılan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, son kitabı ‘Mustafa Kemal’i okurları için imzaladı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Özdil, binlerce kitap imzaladı.

Kemal ATLAN / Eskişehir
android-time 14:39 13 Ekim 2018
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Yılmaz Özdil Eskişehirli okurlarıyla buluştu
Eskişehir Kitap Fuarı'na katılan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, son kitabı ‘Mustafa Kemal’i okurları için imzaladı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Özdil, binlerce kitap imzaladı.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün Halk TV'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası’nın Eskişehir'de gerçekleştirilen programına katıldı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Özdil, bugün de Eylül organizasyon tarafından düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Özdil, ‘Mustafa Kemal’i anlatmak boynumuzun borcudur” dediği ve Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan 520 sayfalık kitabı ‘Mustafa Kemal'i okurları için imzaladı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Fuarda okurları ile buluşan Özdil'e Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Erken saatlerde Özdil'e kitabını imzalatmak isteyen Eskişehirliler uzun kuyruklar oluşturdular.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

İmza gününe gelen binlerce okur ‘Mustafa Kemal' kitabını imzalatabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Kitap imzalatmaya gelen vatandaşların çoğunun Atatürk tişörtü giydiği gözlendi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 15:0813.10.2018
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