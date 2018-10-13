Yılmaz Özdil Eskişehirli okurlarıyla buluştu

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün Halk TV'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası’nın Eskişehir'de gerçekleştirilen programına katıldı.
Özdil, bugün de Eylül organizasyon tarafından düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.
Özdil, ‘Mustafa Kemal’i anlatmak boynumuzun borcudur” dediği ve Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan 520 sayfalık kitabı ‘Mustafa Kemal'i okurları için imzaladı.
Fuarda okurları ile buluşan Özdil'e Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.
Erken saatlerde Özdil'e kitabını imzalatmak isteyen Eskişehirliler uzun kuyruklar oluşturdular.
İmza gününe gelen binlerce okur ‘Mustafa Kemal' kitabını imzalatabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler.
Kitap imzalatmaya gelen vatandaşların çoğunun Atatürk tişörtü giydiği gözlendi.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.