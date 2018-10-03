Zonguldak’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken biri çocuk 4 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Devrek İlçesi Başlarkadı mevkinde meydana geldi. Ankara’dan Devrek’e seyir halinde olan Mehmet Dabak idaresindeki 41 BL 603 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

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Çevredekilerin durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Meydana gelen kaza sonrası araç içinde bulunan Nazmiye Dabak ve Hasan Dabak hayatını kaybederken araç sürücüsü Mehmet Dabak, Leman Çeğe, Zehra Aslan, Aysenaz Aslan yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA