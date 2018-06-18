Avustralya’da toplu çıplak çekim için izin çıktı

Avustralya'da Woolworths süpermarket zinciri, dünyanın farklı yerlerinde gönüllü çıplak modellerle yaptığı çekimlerle tanınan Amerikalı ünlü fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick'e, Melbourne'deki bir mağazasının otoparkında çekim izni verdi.

Avustralya’da Woolworths süpermarket zinciri, dünyanın farklı yerlerinde gönüllü çıplak modellerle yaptığı çekimlerle tanınan Amerikalı ünlü fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick’e, Melbourne’deki bir mağazasının otoparkında çekim izni verdi.

Şirket Nisan’da, kargaşaya yol açacağı gerekçeksiyle başlangıçta bir Cumartesi günü için planlanan çekime izin vermemişti.

Ancak Woolworths internette başlatılan imza kampanyasının ardından kararını değiştirdi ve Tunick’e 9 Temmuz Pazartesi günü, araba parkını bir saat süreyle kullanabileceğini bildirdi.

Çekim, Chapel Street Provocare sanat festivali kapsamında yapılacak.

Festivalin yöneticisi John Lotton, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek çekime olağanüstü ilgi olduğunu söyledi.

11 BİN KİŞİ BAŞVURDU

BBC Türkçe’nin haberine göre, Şimdiye kadar 11, 000 gönüllünün çekimler için kayıt yaptırdığı belirtiliyor.

Süpermarketin araba parkının bu kadar kapasitesi olmadığı söyleniyor.

Tunick’in Sydney Opera House’taki fotoğraf çekimi

Spencer izin başvurusunda çıplak gönüllülerle yapacağı çekime yaklaşık 500 kişinin katılacağını bildirmişti.

New Yorklu sanatçının Melbourne’de daha önce yaptığı çekimde 4000 kişi yer almıştı.

Sanatçı, şimdiye kadar 30’dan fazla ülkede çıplak kalabalıklarla 120’den fazla enstalasyon yaptı.