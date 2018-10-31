Çanakkale’de yakalandı: Tam 2.30 metre ve 50 kilo

Çanakkale’de Karanlık Liman bölgesinde balıkçılar tarafından 2.30 metre ve 50 kiloluk kılıç balığı yakalandı. Balığı görenler kılıç balığıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale'de Enis Ata Turhanlı ve Erdi Ataylar isimli balıkçılar, tekneleri ile Karanlık Liman bölgesine önceki gün ağ bıraktı. Sabahın erken saatlerinde ağları toplamaya giden Turhanlı ve Ataylar ağları toplayınca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Ağlarına tam 2.30 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı takıldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Balıkçı Enis Ata Turhanlı, ilk defa böyle bir durum ile karşılaştıklarını belirterek: “Biz normalde buralarda devamlı avcılık yaparız. Bu sefer ağlarımıza 2.30 metre ve 50 kilo ağırlığında bir kılıç balığı takıldı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Çok şaşırdık.” dedi.

Kıyıya getirilen kılıç balığı büyük ilgi görürken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.