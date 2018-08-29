Çin ölümcül virüs konusunda oyun oynuyor

Sağlık uzmanları, uzun süredir Çin'den kuş gribi virüsünün örneklerinin ellerine ulaşmasını bekliyor. Hızlı değişebilen bu ölümcül virüsün örnekleri gelmediği sürece tedavisi ve aşısı da geliştirilemiyor.

Dünya sağlık uzmanları bir süredir Çin’den kuş gribi virüsü örneklerini bekliyor fakat Çin örnekleri bir yıldan uzun süredir göndermiyor. Ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) oluşturdukları anlaşmaya uyarak zamanında örnekleri diğer ülkelerle paylaşmak zorundalar. Ancak Çin hükümetinin evrimleşen ve ölümcül bir hal alan kuş gribi virüsünü saklı tutması ABD’de tedirginlik yarattığı bildirildi.

The New York Times’ın raporlarına göre H7N9 adlı virüs örnekleri ABD ile paylaşılmıyor. Potansiyel salgınları önceden tespit etmek için bu bilgiler büyük önem arz ediyor. En kısa Zaman’da aşı ve tedavi geliştirmeleri için raporların dünya ile paylaşılması gerekiyor.

Çin bu bilgileri paylaşmamasını eski Pentagon biyolojik savunma programlarını denetleyen Andrew Weber’in yorumuna göre küresel bir salgının başlaması potansiyeli her geçen gün artmakta Çin yüzünden bir çok insanın hayatını kaybedeceğini belirtti.