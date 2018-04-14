Fotoğraftaki hırsızı bulabilecek misiniz?

Bu fotoğraftaki hırsızı bakanların yüzde ikisi sadece 1 dakika içerisinde bulabiliyor. Bakalım siz de hırsızı bulabilecek misiniz?

Reddit’teki bir fotoğraf giderek yayılıyor. Fotoğrafı paylaşan kişi ‘Fotoğraftaki hırsızı bulun!’ diye bir başlık attı.

Eğer ayrıntılara dikkat eden biriyseniz saniyeler içinde göreceksiniz. Kulağa optik illüzyonmuş gibi gelse de aslında değil.

Diply’nin aktardığına göre fotoğrafa bakanların sadece %2’si 1 dakika içinde farkedebiliyormuş. Reddit’teki ‘handicapreader’ isimli kullanıcı aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

Bir şehrin meydanında çekilmiş fotoğrafta bir ‘hırsız’ var. Fotoğrafa baktığınızda bakalım ne kadar süre içerisinde bulabileceksiniz…

Yoksa hala göremediniz mi?