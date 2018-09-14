Un ve ekmek fiyatlarındaki artış nasıl önlenir?

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan Özmen, un, ekmek fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Özmen, buğday ekimi yapılmadan taban fiyatlarının açıklanmasını ve 100 milyon dekar alanın buğday ekimine ayrılmasını istedi.

GUSAD Başkanı Erhan Özmen, dernek yöneticileri ve üyeleri ile birlikte gazetecilerle, Gaziantep'te bir otelde buluşarak un ve ekmek fiyatlarındaki artışı değerlendirip, çözüm önerilerini anlattı.

4 MİLYON SURİYELİ MİSAFİR VE 30 MİLYON TURİSTİ DOYURUYORUZ

Türkiye'de yıllık buğday rekoltesi ve unlu mamüllerdeki fiyat artışlarının nedenlerinin ele alındığı toplantıda, her zaman ürün hasılata başladığı zaman taban fiyatlarının belirlendiğini bunun yerine ekim yapılmadan fiyatların açıklanmasında yarar olacağını ifade eden GUSAD Başkanı Erhan Özmen, “Her zaman ürün hasılata başladığı zaman taban fiyatları yani müdahale fiyatları açıklanır. Ben diyorum ki Türkiye bugün yeni bir şey yapsın, ekim olmadan müdahale fiyatını açıklasın. Bu aynı zamanda artışa büyük fayda sağlayacaktır. 4 milyon Suriyeli misafir, Türkiye’yi ziyaret eden 30 milyon turist var. Elde ettiğimiz üretim ancak bu nüfusu karşılamakta. Türkiye’nin mutlaka buğday stoklarının yüksek olması lazım. Sorunlu bir bölgede yaşıyoruz. Her zaman ürün hâsılata başladığı zaman taban fiyatları yani müdahale fiyatları açıklanır. Türkiye’nin dünyayla arasındaki fark açıldı. Üretimin azalmasının çeşitli nedenleri var. Bulunduğu coğrafya, mısırın buğdaya karşı yüksek verimliği ve kur farklarından dolayı ithal ettiğimiz ülkelerdeki yüzde 50’ye varan fiyat farkları. Sorunları geleceğe taşımamak için 160 milyon dekarlık tarım alanının 100 milyon dekarını buğdaya ayırmalıyız. Ortak akılla beraber problemleri ortadan kaldırmalıyız” diye konuştu.