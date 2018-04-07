Kendine vajina yaptırmak için bağış topluyor!

Kaylee Moats adlı genç kız vajinasız olarak dünyaya geldi ve yıllardır bunu çevresinden sürekli sakladı. Şimdi bir vajinaya sahip olmak istediği için bağış topluyor, internet üzerinden topladığı bağış şimdiden 15 bin dolar civarına ulaştı...

‘Mayer Rokitansky Küster Hauser Sendromu’ nedeniyle vajinası ve rahmi olmadan dünyaya gelen Kayle Moats, bu durumun ayrıntıları dört yıl önce fark etti. Dört ay önce erkek arkadaşı Robbie Limmer’la tanıştıktan sonra, cinsel ilişki yaşamak için ameliyat olmaya karar veren genç kız ameliyatın 15 bin dolar masrafı olduğunu söyledi.

ERKEK ARKADAŞI AYDA 50 DOLAR YATIRIYOR

Robbie Limmer, kız arkadaşının ameliyatı için başlatılan bağış kampanyasına ayda 50 dolar yatırıyordu. Genç kadın, Robbie'yle üniversite son sınıfta tanışıp görüşmeye başladıklarını, bir ay sonra ona durumunu anlattığını, erkek arkadaşının başta kafasının karıştığını ancak destekleyici davrandığını ve ona karşı tavrının değişmediğini söyledi.

Moats, vücudunun görüntü olarak normalden tek farkının, vajinal açıklığın olmaması olduğunu belirterek, diğer kadınlar gibi regl olduğunu ancak yumurtalıklarında çözündüğünü söyledi. 18 yaşına kadar hiç regl olmaması üzerine jinekologa gitmesiyle teşhis konan Moats, çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini çoktan kabullendiğini ifade etti. Durumundan dolayı diğer kadınlarla cinsel ve kadınsal konuları konuşmaktan çekindiğini dile getiren Kaylee Moats, gerçeği öğrenen her erkeğin onu terk edeceğinden korktuğunu söyledi.

SİGORTA KARŞILAMIYOR

Durumundan dolayı diğer kadınlarla cinsel ve kadınsal konuları konuşmaktan çekindiğini dile getiren Kaylee Moats, gerçeği öğrenen her erkeğin onu terk edeceğinden korktuğunu söyledi.

Moats'ın ameliyatı sadece fiziki etkilere sahip olduğu için kozmetik ameliyat sayılıyor ve sigorta tarafından karşılanmıyor.