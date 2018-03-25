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HAFTANIN BÜYÜK SÜRPRİZİ

android-time 07:01 25 Mart 2018
Haberler İlan
HAFTANIN BÜYÜK SÜRPRİZİ
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ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabında kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.

Ancak,
Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial  sayfasında
ve
Instagram’da ErtugrulAkbayOfficial  hesabında,

EA ürünleri ve Ertuğrul Akbay ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için; 

Tüm EA ürünlerini sadece

Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;

http://www.ertugrulakbay.com/

Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;

0850 455 14 54
0212 356 50 20
0212 356 50 30
0533 453 90 01

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