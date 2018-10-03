Almanya’nın dizel motor önlemi üreticileri zorluyor!

Eski dizel motorlu araç kullanıcıları için Alman koalisyonu çözüm olarak araçların donanımsal ve yazılımsal olarak yenilenmesini hattaiyileştirilmesini önerdi. Bu değişim kullanıcılar ve Alman devleti için uygun olsa da otomobil üreticileri bu durumdan memnun değil.

Reuters’ın haberine göre Angela Merkel ve koalisyon parti liderleri salı günü yaptıkları görüşmede dizel motor yasaklamasını önlemek yerine çevre kirliliğini azaltmak için anlaştıklarını belirttiler. Otomobil üreticilerinin bu durumun daha az çevreyi kirleten pozisyonda olabilmesi için devlete, eski nesil dizel motorlu otomobilleri olanların bunların yerine daha yeni ve modern araçları satın alması için teşvik vermesi önerisini getirdiği ortaya çıktı.

Volkswagen yazılım değiştirme konusunda anlaşmaya varmıştı. BMW ise yazılım güncellemesiyle karışıklığın daha da artacağını belirtmişti. Mercedes ise donanım ve yazılım güncellemelerinin olabileceğini ancak 5 bin euro’ya kadar olan teşviklere yoğunlaşacaklarını söyledi.

Dizel döneminin sonu geliyor!

Greenpeace, Alman hükumetinin dizel krizi için bir çözüm sunmadığını ve bu durumu sömürme endüstrisine çevirdiğini söyledi. “Otomobil üreticileri emisyon değerlerindeki kendi hatalarını tekrar kendilerine yarar olarak döndürmeye çalışıyorlar. Ancak bu strateji doğrultusunda iklim tekrar hasar görecek ve kaynaklar tükenmeye devam edecek.

Fransız üretici Renault ise eski nesil dizel motorlu Alman araca sahip olan müşterilere yeni dizel motorlu Renault marka araç alımlarında 10 bin euro’ya varan teşvik sağlayacağını belirtti. Ayrıca Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının CEO’su olan Carlos Ghosn, “Açıkçası dizel motorların sonlarına geldik” açıklamasını Paris 7otomobil Fuarı’nda yaptı.

Avrupa’da toplamda 3.1 milyon adet Euro 4 varken, 5.7 milyon da Euro 5 standartlarında otomobil var. Ayrıca Almanya’daki toplam araç sayısının da 46.5 milyon olduğunu belirtmemizde fayda var. Üreticiler bu konuyla alakalı yaptıkları açıklamada araçlarını değiştirmekten ziyade yazılımsal ve donanımsal iyileştirme yapacak olan kullanıcı sayısının küçük bir miktarda olacağını belirttiler. Bu açıdan düşünüldüğünde devlet tarafından eski nesil dizel motorlu aracını yenisiyle değiştirmek isteyene teşvik yapılması üreticiler açısından daha mantıklı oluyor.