Anadolu Grubu yerli üretim yatırımlarına ‘traktörle’ devam ediyor!

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors tarafından 2017 yılında kurulan Anadolu Landini, Globe serisi traktörlerin yerli üretimine başladı.

Anadolu Grubu'nun otomotiv alanında yerli üretim odaklı çalışmaları traktörle hız kazandı. Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors'ün 2017 yılında yüzde 50 – yüzde 50 ortaklık ile kurduğu Anadolu Landini, Kocaeli Şekerpınar'daki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı.

‘Türkiye tarımda sıçramayı teknoloji ile sağlayacak'

Törende yaptığı konuşmada teknolojinin tarım alanındaki önemine değinen ve tarımda sıçramanın teknoloji ile mümkün olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, şu değerlendirmede bulundu: “Sanayi 4.0 teknolojinin devrimi. Tarım devrimi de binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu'da başladı. Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye'de; tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir. Türk tarımı; daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Bunun için; tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüştürülmesini önemsiyoruz. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koyacağız. Gelecekte dijital sensörlerle donatılmış aletleri tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz.”