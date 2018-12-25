Avrupa otomotiv pazarı yüzde 1.1 arttı, Türkiye 8. sırada kaldı!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde %1,1 arttı ve 16.950.139 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 16.770.223 adet satış gerçekleşmişti. 2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, %33,56 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8. ülke konumunda yer aldı.

ODD verilerine göre AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş %13,1 ile İzlanda'da, %6,1 ile İngiltere'de ve %3,4 ile İtalya'da yaşandı. 2018 Ocak-Kasım döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %23,9, Romanya %21,9 ve Macaristan %18,9 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Kasım ayında %6,4 azaldı ve 1.383.406 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1.478.739 adet satış

gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Kasım ayında en fazla düşüş %22,3 ile İzlanda'da, %21,6 ile İsveç'te ve %17,5 ile Lüksemburg'da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %16,7, Yunanistan %6,5 ve Slovakya %5,1 oranlarıyla yer aldı. 2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, %33,56 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre %0,6 arttı ve toplam 14.585.417 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 14.492.319 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %14,4 ile İzlanda'da, %6,9 ile İngiltere'de ve %5,0 ile Norveç'te görüldü. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %25,5, Romanya %24,0 ve Macaristan %20,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Kasım ayında 2017 yılının aynı ayına göre %8,1 azaldı ve toplam 1.158.300 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1.259.793 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş %29,7 ile İzlanda'da, %20,5 ile İsveç'te ve %20,1 ile Avusturya'da görüldü. 2018 Kasım ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran pazarlar arasında Litvanya %17,2, Yunanistan %5,7 ve Letonya %4,9 oranlarıyla yer aldı. 2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, %31,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde %3,7 arttı ve 1.956.397 adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 1.887.077 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş %5,0 ile İtalya'da, %4,4 ile Danimarka'da ve %2,6 ile İzlanda'da yaşandı. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya %20,3, Macaristan %13,3 ve Letonya %13,0 oranlarıyla yer aldı.AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Kasım ayında %3,4 arttı ve 187.052 adede yükseldi. 2017 Kasım ayında 180.949 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Kasım ayında en fazla düşüş %33,8 ile İsveç'te, %19,9 ile Bulgaristan'da ve %9,3 ile Finlandiya'da yaşandı. 2018 Kasım ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya %49,1, Hırvatistan %48,7 ve Litvanya %30,0 oranlarıyla yer aldı.

2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, %40,19 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı.