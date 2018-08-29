Avrupa’da 5 milyon euro, Türkiye’de 95 milyon TL

Dünyaca ünlü lüks araba Bugatti, Chiron versiyonundan bu yıl Modell Divo’yu piyasaya sürdü. Ancak model, piyasaya çıkmadan 40 ünlü zengin tarafından kapışıldı.

Avrupa'daki satış değeri yaklaşık 5 milyon euro olan, Türkiye'de ise vergilerle 12.5 milyon euroyu bulan araçları kimin aldığı bilinmiyor. Ancak alıcılar arasında çok ünlüler ve zenginler olduğu, sadece Avrupalı değil, Orta Doğulu ve Asyalı müşterilerin de bulunduğu biliniyor.

BİR TÜRK DE OLABİLİR

Bu yılki araçlardan birini bir Türk'ün alıp almadığı soruları henüz yanıt bulmadı ve üretici firma da kesinlikle sır vermiyor. 40 özel seçilmiş müşteri için üretilen Modell Divo, 1500 beygir gücünde.

Seri üretimi yapılan Chiron'dan ayrılan özellikleri ise 35 kilo daha hafif olması, daha fazla güç üretmesi ve daha seri olması. Divo, 2.5 saniyeden daha kısa sürede 100 km hıza ulaşıyor.

1.83 metre genişliğinde olan, sürüş sırasında kanatları açılabilen, öndeki spoiler sayesinde motora daha fazla hava alabilen araç, uzay filmlerinden çıkmış son model bir makineyi andırıyor.

380 KİLOMETRE YAPABİLİYOR

380 km hıza ulaşabilen ve diğer Bugatti modeli olan Chiron'dan 40 kilometre daha hızlı olan Divo'nun uzunluğu ise 4.64 metre. Ön farları yola daha yakın olan aracın sadece iki rengi var, gümüş ve mavi. 40 zengin sadece bu iki renkten Bugatti sahibi oldu.

Bugatti Divo'nun arka lambaları ise 3D teknolojisi ile üretilmiş. Bu da çok optik bir görünüm sağlıyor. Araba adını, Bugatti ile 1920'lerde iki adet dağ yarışı kazanan Albert Divo'dan alıyor.

Yakında bu aracı Türkiye'deki otoyollarda ya da Bebek sahilinde görüp göremeyeceğimizi ise zaman gösterecek.