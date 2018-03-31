Borusan Otomotiv Motorsport 2018 yarış sezonunu açtı!

2008 yılında, ülkemizde motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurtdışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, 2018 sezonu lansmanını 30 Mart Cuma günü gerçekleştirdi.

Geride bıraktığı 10 yıllık süreçte 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 32 farklı pist, 311 farklı yarışta mücadele eden ve 11 kez Türkiye Pist Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu, WTCC (Dünya Şampiyonası) Takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği ve İtalya 3H Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu gibi başarılara imza atan Borusan Otomotiv Motorsport yeni sezona yeni hedeflerle hazırlanıyor.

BMW Studio'da düzenlenen ve takımın yeni sezon hedeflerinin açıklandığı basın lansmanı, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in açılış konuşması ile başladı. Borusan Otomotiv Motorsport'un yeni sezonda gençlere yatırım yaparak Avrupa pistlerinde başarılarını sürmeyi hedeflediğini belirten Tiftik, 2018 sezonunda takımın yeni otomobili BMW M4 GT4 ile GT4 European Series yarışlarını takip edecek olan Ali Türkkan ve Yağız Gedik'i sahneye davet ederek genç pilotlarını ve yeni otomobili tanıttı.

2018 sezonunda; 5 farklı ülkede 13 marka, 25 takım ve 40'dan fazla otomobilin mücadele ettiği Avrupa'nın önemli yarış serilerinden birisi olan GT4 European Series Yarışlarında genç pilotları ile başarı arayacak BOM aynı zamanda son üç sezondur olduğu gibi tecrübeli pilotları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan, Aytaç Biter, Kaan Gürgenç ve İbrahim Okyay'la yine Avrupa pistlerinde 24 H Endurance Series'de start alarak son yıllardaki başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecekler.

İlk yarışlarına 7-8 Nisan tarihlerinde Belçika Zolder pistinde çıkacak takım sezona iyi bir başlangıç yapmak için son testlerini 26 Mart'ta Körfez Pistinde tamamladı.

YARIŞ TAKVİMİ

GT4 European Series / BMW M4 GT4

07-08 Nisan ZOLDER – BELÇİKA

05-06 Mayıs BRANDS HATCH – İNGİLTERE

23-24 Haziran MİSANO – İTALYA

21-22 Temmuz SPA-FRANCORCHAMPS – BELÇİKA

01-02 Eylül HUNGARORING – MACARİSTAN

15-16 Eylül NURBURGRING – ALMANYA