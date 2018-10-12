Borusan Otomotiv Motorsport 3 Hour Endurance Champions Cup’a hazırlanıyor!

Borusan Otomotiv Motorsport, 20 Ekim'de İtalya Misano'da gerçekleştirilecek ilk yarışın ardından 4 Kasım'da Vallelunga'da koşulacak sezonun son mücadelesinde boy gösterecek.
2016 sezonunun şampiyonu olan takım, geleneksel olarak gece koşulan ve festival atmosferinde gerçekleşen bu yarışta podyum hedefiyle piste çıkacak. Borusan Otomotiv Motorsport, 3 saatlik süre içerisinde, 2 pit stop ile pilot ve lastik değişimi yapılan yarışta uygulayacağı doğru strateji ve teknik ekip koordinasyonu doğrultusunda birinciliği hedefliyor. Renkli görüntülere sahne olacak bu zorlu yarışta Borusan Otomotiv Motorsport takımı İtalya'da ülkemizi temsilen mücadele edecek.
YARIŞ TAKVİMİ
3H Endurance Champions Cup
20 Ekim 2018 MİSANO – İTALYA
11 Kasım 2018VALLELUNGA (ROMA) – İTALYA
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