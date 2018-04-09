Cullinan’ın son mücadelesi

Rolls-Royce ve National Geographic, Cullinan'in bu yıl sonu planlanan dünya promiyerinden önce, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Amerika birleşik devletlerinde son kez gerçekleşecek denemelerin güncel fotoğraflarının ve filmlerinin yayınlanması için birlikte çalıştı.

Charles Rolls ve Sır Henry Royce’un geçen yüzyıl başlarından itibaren, İskoç güvenilirlik, Londra- Edinburgh etkinliği ve Alplerdeki denemeler gibi

kamusal maceralarda üst düzey ödüller kazandılar. Cullinan markanın ününün korunmasını örnek alarak, Rolls-Royce ‘un tüm değerlerini ve yeteneklerini bir bütün halinde üstünde toplamaya çalışıyor.

Son mücadele, 4 Nisan Çarşamba günü İskoçya dağlarında başladı ve National Geographic, Rolls-Royce sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Macera, Avusturya’daki karla kaplı Alp dağlarından, Ortadoğu’daki kurak çöllere ve ABD’deki engebeli arazilere uzanan, çok sayıda etapta devam ediyor.

Rolls-Royce Cullinan’a ve ekibe, 2012 yılı National Geographic yılın maceracısı ödüllü kaşif ve fotoğrafçı Cory Richardson eşlik ediyor.