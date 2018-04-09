Cullinan’ın son mücadelesi

Charles Rolls ve Sır Henry Royce’un geçen yüzyıl başlarından itibaren, İskoç güvenilirlik, Londra- Edinburgh etkinliği ve Alplerdeki denemeler gibi
kamusal maceralarda üst düzey ödüller kazandılar. Cullinan markanın ününün korunmasını örnek alarak, Rolls-Royce ‘un tüm değerlerini ve yeteneklerini bir bütün halinde üstünde toplamaya çalışıyor.
Son mücadele, 4 Nisan Çarşamba günü İskoçya dağlarında başladı ve National Geographic, Rolls-Royce sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Macera, Avusturya’daki karla kaplı Alp dağlarından, Ortadoğu’daki kurak çöllere ve ABD’deki engebeli arazilere uzanan, çok sayıda etapta devam ediyor.
Rolls-Royce Cullinan’a ve ekibe, 2012 yılı National Geographic yılın maceracısı ödüllü kaşif ve fotoğrafçı Cory Richardson eşlik ediyor.