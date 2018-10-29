Doblo doping oldu, Tofaş 3 milyonu buldu!

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan TOFAŞ, yarısı Doblo olmak üzere 3 milyonuncu aracını ihraç etti. 75 adet Murat 124’le başlayan serüven, bugün Fiorino ve Egea ile yaklaşık 70 ülkeyle sürüyor…

Kurulduğu 1968 yılından bu yana, Türkiye otomotiv sanayisinin 4'üncü büyük kuruluşu TOFAŞ, yarım asırlık süreçte dünyanın birçok farklı ülkesine ihracatını sürdürüyor. Bu yıl 50'nci yaşını kutlayan TOFAŞ, bu süreçte toplam 1 milyon 475 bin Fiat Doblo ile 830 bin adet Fiat Fiorino modeli ve versiyonlarını ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda ülkemizde satışa sunulan ve ardından Fiat Tipo adıyla Avrupa'da, Dodge Neon adıyla da Meksika pazarlarında yer bulan Egea model ailesinin toplam ihracat adedi de 334 bine erişti.

CİRONUN %3'Ü AR-GE'YE

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz otomotiv sanayisinde ilkleri gerçekleştiren TOFAŞ, 1975 yılında Mısır'a 75 adet Murat 124 model otomobil gönderdi. TOFAŞ'ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçen bu satış, 1996'da Tempra modeli sayesinde Türk otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli otomobil ihracatı oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise, 3 milyon adetlik ihracat rakamına

ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı. Cengiz Eroldu, “TOFAŞ'ın ihracatı Ar-Ge yatırımları ile paralel bir büyüyor. Son 10 yılda ciromuzun yüzde 3'ünden daha fazlasını Ar-Ge'ye ayırdık; bu oran ülke ortalamasının oldukça üzerinde” dedi.