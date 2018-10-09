Ekim ayı BMW fırsatları

BMW 520i Sedan
520i Sedan modelinde geçerli olacak avantajlar kapsamında 150.000 TL'lik kredi kullanımlarında 18 ay %0 faiz oranlı kredi fırsatı sunuyor. Daha yüksek miktarda kredi kullanmak isteyenler içinse 200.000 TL, 24 ay %0,99 ve 250.000 TL, 36 ay %1,69 özel faiz oranları uygulanıyor.
BMW 3 Serisi
252.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 12 ay, 100.000 TL'ye %0,99 faizli kredi koşulları sunuluyor. Daha yüksek miktarda kredi kullanmak isteyenler için de 125.000 TL, 24 ay %1,59 ve 150.000 TL, 36 ay %1,89 özel faiz oranları sağlanıyor. Öte yandan BMW 320d otomobiller ÖTV avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.
BMW X1 ve 1 Serisi
X1 ve markanın kompakt modeli 1 Serisi de Borusan Otomotiv tarafından uygulanan avantajlardan faydalanan modeller. BMW X1 ve 1 Serisi'nde kredili alımlarda 50.000 TL için 12 ay %0,99 faiz avantajı sunuluyor. Daha yüksek miktarda kredi kullanmak isteyenler için de 75.000 TL, 24 ay %1,59 ve 100.000 TL, 36 ay %1,89 özel faiz oranlarıyla sağlanıyor. Tüm modellerdeki özel fiyatların yanı sıra BMW 116d ve BMW 118i modelleri ek ÖTV avantajlı fiyatla satın alınabiliyor.
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