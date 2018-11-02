Ekim ayındaki satışlar 21 binde kaldı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21.571 adet olarak gerçekleşti! 2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %76,15, hafif ticari araç satışları ise %77,61 azaldı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin raporuna göre otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %30,68 oranında azalarak 379.274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547.109 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,51 azalarak 105.753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 171.986 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %76,15 azaldı ve 16.809 adet oldu. Geçen sene 70.488 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre %77,61 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21.264 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %30,8 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %33,9 ve 2000cc üstü otomobillerde %27,9 azalış izlendi. 2018 yılı Ekim ayı sonunda 124 adet elektrikli ve 3.331 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomotivde yapılan KDV ve ÖTV indirimleriyle bu rakamların gelecek ay artması bekleniyor!