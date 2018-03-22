Elektrikli otomobile sahip olmak için 7 yıla ihtiyacımız var!

2025 yılında elektrikle çalışan otomobillerin fiyatları, içten yanmalı motora sahip olan taşıtlardan daha ucuz olabilir!

Hızlı bir şekilde geçen zaman bilim adamlarının ve mühendislerin de çalışmalarıyla daha da hızlanıyor ve her duyduğumuz yeni haber bizlere kendimizi yaşlanıyoruz diye sorgulama ortamı yaratıyor. Özellikle teknolojik gelişlim anlamında dünyanın geldiği nokta ortada. İnsanlar tarafından üretilen ve oluşturulan her nesne gün geçtikçe daha iyiye evriliyor ve bizim daha çok işimizi görüyor. Otomotiv sektöründe de durum bu şekilde. Yıllar önce kullandığımız otomobillerin yerini alan yeni otomobiller, yeni yakıt sistemleri ve hatta yakıta ihtiyacı olmadan hareket eden otomobiller.

Son yıllardaki otomobil fuarlarında ve tanıtımlarda en çok dikkatimizi çeken durumlardan biri elektrikle hareket eden otomobillerin fazlalığı. Artık her marka özellikle 2020 yılına kadar birden fazla elektrikli otomobil modelini bizlerle tanıştırmayı hedefliyor. Şuanda bu teknolojiye sahip olan otomobillerin fiyatları yüksek ama gelecek için Bloomberg’in haberine göre bu fiyatlar içten yanmalı motorlara sahip olan otomobillerin fiyatlarından daha ucuz olacağı yönünde. Hatta bazı markalar 2024 yılında piyasaya sunacağı otomobillerine bu fiyat politikasında bir etiket koyacak!

Peki nasıl olacak?

Sizde elektrikli otomobiller üzerindeki çalışmaların farkındasınızdır. Özellikle Tesla gibi bir markanın piyasaya çıkmasıyla birlikte tüm otomobil markaları elektrikli otomobile daha fazla yöneldi. Bu durumda otomatik olarak bu teknolojinin gelişimini tetikliyor. Lityum bataryalar artık eskisi gibi kısa menziller sunmak yerine olabildiğince uzun mesafelere yüksek performansta sizi ulaştırabiliyor.

Ayrıca elektrikli otomobilin güç aktarım şeklide günden güne değişiyor. Benzinli motora ek elektrik motoru sunan modellerin yerini iki veya üç elektrik motorlu modeller almaya başladı. Yakın gelecekte bu motor sayıları her tekerleğe bir motor olacak ve dört motor senkronize bir biçimde çalışacak. Bu durumunda teknik altyapı olarak otomobillere faydası tabi ki şimdikinden daha farklı olacak.

Bu gelişmeler ışığında elektrikli otomobillerin pillerinin 2030 yılına kadar ki sürede yüzde 67 düşeceği ön görülüyor. Taşımacılık analisti Colin McKerracher, “Elektrikli otomobil satışları bu hızla devam ederse batarya fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesi artık bir zorunluluk olacak” dedi ve “Eğer pil maliyetleri keskin bir şekilde yükselirse bu geçiş noktasını biraz daha erkene çekebilir” diye ekledi.