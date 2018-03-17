En güvenilir otomobiller

Euro NCAP tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa'da satılan otomobillerin güvenlik dereceleri ölçülüyor. Bu dereceye göre bu otomobillerin satılabileceği pazarlar, tercih edilme durumları, fiyatları ve iyileştirmelerine kadar neredeyse her şeyi etkileniyor. Bu testler sonucunda en güvenilir olan otomobilleri bir araya getirdik!

Euro NCAP, bağımsız bir araç güvenlik şirketi olarak yıllardır otomobillerin güvenliğini ölçen testler yapıyor. Birden beşe kadar olan yıldız dereceleriyle otomobilleri değerlendiren kuruluş, bu değerlendirmeler sonucunda otomobilin güvenli olup olmadığını, hangi pazarlarda satılabileceğini; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik sistemleri olarak belirliyor.

2017 yılında üretilen ve şuanda piyasada görebileceğiniz en güvenilir otomobilleri aşağıdaki gibi sıraladık! Bu sonuca göre dünyanın en güvenli aracı imajına sahip olan Volvo listenin ilk sırasında!

Volvo XC60

Yetişkin Yolcu : %98

Çocuk Yolcu : %87

Yaya : %76

Güvenlik Yardımcısı : %95

Volvo S90

Yetişkin Yolcu : %95

Çocuk Yolcu : %80

Yaya : %76

Güvenlik Yardımcısı : %93

Honda Civic HB

Yetişkin Yolcu : %92

Çocuk Yolcu : %75

Yaya : %75

Güvenlik Yardımcısı : %88

KIA Stinger

Yetişkin Yolcu : %93

Çocuk Yolcu : %81

Yaya : %78

Güvenlik Yardımcısı : %82

VW Arteon

Yetişkin Yolcu : %96

Çocuk Yolcu : %85

Yaya : %85

Güvenlik Yardımcısı : %82

Toyota C-HR

Yetişkin Yolcu : %95

Çocuk Yolcu : %77

Yaya : %76

Güvenlik Yardımcısı : %78

Mercedes-Benz X-Class

Yetişkin Yolcu : %90

Çocuk Yolcu : %87

Yaya : %80

Güvenlik Yardımcısı : %77

DS 7 Crossback

Yetişkin Yolcu : %91

Çocuk Yolcu : %87

Yaya : %73

Güvenlik Yardımcısı : %76

Land Rover Discovery

Yetişkin Yolcu : %90

Çocuk Yolcu : %80

Yaya : %75

Güvenlik Yardımcısı : %73

Jaguar F-Pace

Yetişkin Yolcu : %93

Çocuk Yolcu : %85

Yaya : %80

Güvenlik Yardımcısı : %72

Range Rover Velar

Yetişkin Yolcu : %93

Çocuk Yolcu : %85

Yaya : %74

Güvenlik Yardımcısı : %72

Opel Insignia

Yetişkin Yolcu : %93

Çocuk Yolcu : %85

Yaya : %78

Güvenlik Yardımcısı : %69

Subaru XV

Yetişkin Yolcu : %94

Çocuk Yolcu : %89

Yaya : %84

Güvenlik Yardımcısı : %68

Porsche Cayenne

Yetişkin Yolcu : %95

Çocuk Yolcu : %80

Yaya : %73

Güvenlik Yardımcısı : %62

Seat Arona

Yetişkin Yolcu : %95

Çocuk Yolcu : %80

Yaya : %77

Güvenlik Yardımcısı : %60