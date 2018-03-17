En güvenilir otomobiller

Euro NCAP, bağımsız bir araç güvenlik şirketi olarak yıllardır otomobillerin güvenliğini ölçen testler yapıyor. Birden beşe kadar olan yıldız dereceleriyle otomobilleri değerlendiren kuruluş, bu değerlendirmeler sonucunda otomobilin güvenli olup olmadığını, hangi pazarlarda satılabileceğini; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik sistemleri olarak belirliyor.
2017 yılında üretilen ve şuanda piyasada görebileceğiniz en güvenilir otomobilleri aşağıdaki gibi sıraladık! Bu sonuca göre dünyanın en güvenli aracı imajına sahip olan Volvo listenin ilk sırasında!
Yetişkin Yolcu : %98
Çocuk Yolcu : %87
Yaya : %76
Güvenlik Yardımcısı : %95
Yetişkin Yolcu : %95
Çocuk Yolcu : %80
Yaya : %76
Güvenlik Yardımcısı : %93
Yetişkin Yolcu : %92
Çocuk Yolcu : %75
Yaya : %75
Güvenlik Yardımcısı : %88
Yetişkin Yolcu : %93
Çocuk Yolcu : %81
Yaya : %78
Güvenlik Yardımcısı : %82
Yetişkin Yolcu : %96
Çocuk Yolcu : %85
Yaya : %85
Güvenlik Yardımcısı : %82
Yetişkin Yolcu : %95
Çocuk Yolcu : %77
Yaya : %76
Güvenlik Yardımcısı : %78
Yetişkin Yolcu : %90
Çocuk Yolcu : %87
Yaya : %80
Güvenlik Yardımcısı : %77
Yetişkin Yolcu : %91
Çocuk Yolcu : %87
Yaya : %73
Güvenlik Yardımcısı : %76
Yetişkin Yolcu : %90
Çocuk Yolcu : %80
Yaya : %75
Güvenlik Yardımcısı : %73
Yetişkin Yolcu : %93
Çocuk Yolcu : %85
Yaya : %80
Güvenlik Yardımcısı : %72
Yetişkin Yolcu : %93
Çocuk Yolcu : %85
Yaya : %74
Güvenlik Yardımcısı : %72
Yetişkin Yolcu : %93
Çocuk Yolcu : %85
Yaya : %78
Güvenlik Yardımcısı : %69
Yetişkin Yolcu : %94
Çocuk Yolcu : %89
Yaya : %84
Güvenlik Yardımcısı : %68
Yetişkin Yolcu : %95
Çocuk Yolcu : %80
Yaya : %73
Güvenlik Yardımcısı : %62
Yetişkin Yolcu : %95
Çocuk Yolcu : %80
Yaya : %77
Güvenlik Yardımcısı : %60