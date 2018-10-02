En hızlı Hyundai modelleri Paris’te

Hyundai, en yeni N modelleriyle Paris Otomobil Fuarı’nda performans vurgusu yaptı. i30 N’den sonra i30 Fastback N ve i30 N Option ile hızlı kompakt ürünlere ağırlık veriyor. Hyundai’nin fuardaki bir diğer yıldızı ise tasarım şovu olan “Le Fil Rouge” konseptiydi.

Hyundai Tasarım Merkezi ve N Motorsport Departmanı, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerle birbirinden heyecan verici modellerini paylaştı. İlk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulan i30 Fastback N ve 25 farklı kişiselleştirme imkanı sunan i30 N Option ile özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefleyen Hyundai, Le Fil Rouge konseptiyle de gelecekteki tasarımları hakkında ipuçları sunmuş oldu.

Özellikle i30 N Option ile kişiselleştirilebilen i30 N, hothatch sınıfında rakiplerine göz dağı veriyor. Bu özel program, mevcut i30’unu daha fazla stil ve performansla buluşturmak isteyen N müşterilerine yönelik çok fazla seçenek sunuyor. Motorun mevcut performansını artırmaya yönelik; upgrade edilmiş özel yazılımlar, yarış tipi egzozlar, yol tutuşu artırmaya yönelik ekstra güçlü süspansiyon sistemleri, ultra-hafif alaşımlı jantlar, slick ve yarı slick hız tipi lastikler, daha geniş hava girişli tampon ve motor kaputu, komple süet iç mekan ve vücudu kavrayan N Motorsport koltuklar sunuluyor. Tüm bu modifikasyonlarla beraber i30 N artık daha yarışçı bir görünüme ve karaktere kavuşmuş oluyor.

C segmentinin ilk hızlı fastback modeli

i30 Fastback N, sofistike ve performanslı karakterini yansıtmak için beş kapılı hatchback kardeşinin birçok tasarım özelliğini almış durumda. Dış tarafta, zarif i30 Fastback şekli, beş kapılı N hatchbackin dinamik özellikleriyle birleştirilmiş. Dinamik görünümlü bir N Izgara ve geniş hava girişli N ön tamponun yanı sıra benzersiz bir arka tampona da yer veren Hyundai, böylelikle otomobilin hızlı bir yapıda olduğunu ilk andan itibaren gözler önüne sermiş oluyor. Alçaltılmış gövdenin siyah yan basamakları, modelin sportifliğinin altını çizen bir diğer unsur. Ayrıca, arkada yer alan çift son susturucu ve bagaj kapağına entegre edilmiş spoyler de sürüş dinamizmini vurguluyor.

i30 Fastback N'nin iç tasarımı da gayet şık ve sportif. Karakteristik kırmızı renkli N dikişiyle üretilen özel N direksiyon simidi,

N logolu koltuklar ve vites topuzuyla da sportif denge desteklenmiş. Sportif bir iç mekana sahip olmasına rağmen gündelik kullanımdan da ödün vermeyen otomobilin koltukları, düz olarak katlandığında bagaj kapasitesi 1,351 litreye kadar çıkabiliyor. Böylelikle hızlı araçlardan hoşlananlar, aynı zamanda ailece kullanım özelliklerinden de geri kalmamış oluyor.

Kullanıcılar, i30 Fastback N'i iki farklı güç seçeneğiyle satın alabilecekler. Turbo beslemeli 2.0 litrelik motor, 250 ve 275 beygir güç üretirken ortalama olarak da 7.1 lt yakıt tüketimi sergiliyor. Her iki güç seçeneği, 353 Nm maksimum tork değeri sunarken, 250 beygirlik model 0'dan 100 km/s hıza 6.4 sn, performans paketli 275 bg versiyon ise 6.1 sn'de ulaşmış oluyor. Her iki seçenek N Grin Control sistemiyle donatılırken, kullanıcısına 5 farklı modda sürüş imkanı sunmuş oluyor. Direksiyondan da kumanda edilebilen bu gelişmiş modlar, “Eco, Normal, Sport, N ve N Custom” olarak değişik karakterlerde sürüş zevki yaşatıyor.