Haziran ayında Nissan sahibi olabilirsiniz

Nissan, otomobil sahibi olmak isteyenlere Haziran sonuna dek sürecek, tüm modellerde geçerli indirim ve avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Ayrıca Haziran ayı boyunca Nissan bayilerini ziyaret ederek test sürüşü yapan 5 kişi, UEFA SUPER CUP 2018 Finali’ni Estonya’da izleme şansı yakalayacak.

Tüm Nissan modellerinde Haziran sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, farklı finansman seçenekleri ve indirim fırsatları sunuluyor. Kampanya kapsamında; Türkiye'de sınıfının lideri Qashqai, Haziran ayı boyunca 50 bin TL için 24 ay %1,09 faiz avantajıyla sunulurken, dünyanın en çok satan SUV modeli X-Trail ise 70 bin TL için 24 ay %1,09 faiz avantajıyla alıcılarını bekliyor.

Nissan, Haziran ayında otomatik vitesli Juke sahibi olmak isteyen müşterilerine 99 bin TL'den başlayan fiyatlar sunarken, ayrıca tüm paket ve motor seçeneklerinde geçerli olacak şekilde 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye ediyor. Öte yandan JUKE sahibi olmak isteyenler, peşin alımlarda geçerli 3 bin 500 TL'ye varan indirim veya 30 bin TL'ye 15 ay vadeli ve %1,09 faiz oranlı finansman kolaylığından faydalanabilecek.

Nissan’ın şehir otomobili Micra ise 8 bin TL’lik cazip peşin alım indirimi veya 30 bin TL’ye 15 ay %1,09 faiz fırsatı ile Nissan yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor.

Navara, Haziran ayı boyunca 6 bin TL fiyat avantajıyla sunuluyor. Ayrıca 50 bin TL için 24 ay %1,09 faiz seçeneği de sunan marka, Navara sahibi olmak isteyenlere kasa havuzunu da hediye ediyor.

1-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Nissan Yetkili Satıcılarında test sürüşü yapan 5 şanslı talihli, 15 Ağustos'ta Estonya'da Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA SUPER CUP 2018 Finali'ni sevdiği bir kişi ile yerinde izleme heyecanı yaşayacak.