İşte yeni V60 Cross Country!

Volvo Cars, V60 orta sınıf, station wagon modelinin yeni Cross Country versiyonunu tanıttı. Dayanıklı V60 Cross Country, şirketin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümü destekleyen yeni Volvo modelleri serisine yapılan son yenilik oldu.

V60 Cross Country, bu yılın başlarında Stockholm'de şehir dışı bir yolda tanıtılan kardeşi V60 gibi, çok yönlü İsveç aile estate'ini temsil ediyor. Bu profile, 1997 yılında tanıtıldığı ilk günden itibaren Volvo'nun Cross Country serisini tanımlayan bir özellik olan, alışılmış yolların dışına çıkma özelliğini ekliyor, böylelikle V60'ı banliyölerden alıp skogen'e (İsveç'çe orman anlamına geliyor) sokuyor.

Volvo Cars Başkan ve CEO'su Hakan Samuelsson, “Yeni V60 Cross Country ile aile konseptli otomobilimizi doğal ortamından alıp alışılmış yolların dışına götürüyoruz. Cross Country sınıfını 20 yıldan daha uzun bir zaman önce icat ettik, şimdi bu otomobil ile uzun süredir devam eden, güvenli, yetenekli ve çok yönlü aile otomobilleri neslimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Otomobilin off-road yeteneğini artıran, özel olarak geliştirilmiş bir Cross Country şasi ve süspansiyon sayesinde, V60 Cross Country'nin yerden yüksekliği standart V60'a göre 75 mm. daha yüksek. Yeni V60 Cross Country'de All-wheel-drive (dört tekerden çekiş özelliği) özelliğinin yanı sıra Hill Descent Control (Tepe İniş Kontrolü), Electronic Stability Control (Elektronik Sabitleme Kontrolü), Corner Traction Control (Viraj Çekiş Kontrolü) özellikleri ve özel bir Off-Road sürüş modu standart olarak yer alıyor.

Yeni V60 Cross Country, 60 serisi ve 90 serisindeki ekürilerinde olduğu gibi, Volvo Cars'ın ödüllü Ölçeklenebilir Ürün Mimarisi (SPA) platfomundan, güvenlik teknolojilerinden ve bilgi-eğlence sisteminden faydalanıyor. Yeni V60 Cross Country, sahiplenme yerine aylık sabit bir bedel karşılığı üyelikle otomobili kullanma imkânı sağlayan, premium abonelik hizmeti “Care by Volvo” üzerinde de yer alıyor (Türkiye'de de sunulması için çalışmalar yapılıyor).

Volvo Cars Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, “V60 Cross Country'nin her parçası, SPA platformumuz üzerinde üretilen diğer tüm 60 ve 90 serisi otomobiller kadar özeldir. Daha yüksek oturma pozisyonu, artırılmış yerden yüksekliği ve dinamik dört teker çekiş yeteneği sayesinde çok yönlü olması, onun hem şehirde hem şehir dışında evindeymiş gibi gitmesini sağlıyor” dedi.

Volvo Cars'ın Autobrake (otomatik frenleme) özelliğine sahip ödüllü City Safety sistemi, V60 Cross Country'de standart olarak yer alıyor ve potansiyel çarpışma durumlarından kaçınması için sürücüye yardımcı oluyor. City Safety, yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları algılayabilen pazarda yer alan tek sistem.

Pilot Assist sistemi, iyi işaretlenmiş yollarda 130 km/h hıza kadar sürücüye direksiyon, ivmelenme ve frenleme desteği sağlıyor. Run-off Road Mitigation (Yoldan Çıkma Kaçınma), Oncoming Lane Mitigation (Önden Gelen Araçtan Kaçınma) ve diğer direksiyon destek sistemleri standart olarak yer alıyor. Opsiyonel olarak yer alan otomatik frenleme sağlayan Cross Traffic Alert (Kavşak Trafik Uyarı) özelliği ise güvenliği daha da artırıyor. Bunlar ve kendini ispatlamış diğer güvenlik teknolojileri yeni V60 Cross Country'yi yoldaki en güvenli otomobillerden biri haline getiriyor.

Volvo Cars'ın Apple CarPlay, Android Auto ve 4G ile tam uyumlu Sensus Connect bilgi-eğlence sistemi ister şehirde olsun ister şehir dışında, sürücünün sürekli bağlı olmasını sağlıyor. Sezgisel tablet şeklindeki dokunmatik ekran, otomobilin fonksiyonlarını, navigasyonu, bağlı servisleri ve araç içi eğlence uygulamalarını birleştiriyor.

Yeni V60 Cross Country'nin, T5 AWD benzinli ve D4 AWD dizel motor seçenekleri yer alıyor. İlerleyen dönemde ise hafif hibrit ve elektrikli (plug-in) seçenekleri de yer alıyor olacak.