Kış lastiği uygulamasında sona gelindi!

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği kullanımı, bu yıl bugün bitti. Özellikle ticari araçlarda kullanımı zorunlu olan bu uygulamasayesinde kış mevsiminde sürücülerin daha güvenli şekilde hareket etmesi sağlanıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği olmayan ticari araçlara yola devam etmelerine izin verilmiyor ve ceza kesiliyor. Bu ceza 1 Ocak tarihinden itibaren 715 tl olarak belirlenmişti. Kış lastiğpi takma zorunluluğu bugünden itibaren sona erdi.

Kış lastiğini neden kullanmalıyız?

Standart kullanıma uygun olan lastiklerin hamuru kış lastiklerinin hamuruna göre daha serttir. Hava sıcaklığı 7 derece ve altına indiğinde standart lastiklerin ısınması ve bu ısınma sonucunda yola tutunması kış lastiklerine göre daha zor gerçekleşir. Kış lastikleri özellikle 7 derecenin altında daha çabuk ısındığı için yol tutuş kabiliyeti daha fazla olur.

Ayrıca kış lastiklerinin kılcal çizgileri oldukça fazladır ve bu çizgiler sayesinde lastiğiniz suyu daha kolay tahliye eder ve kaymayaları önler.

Son olarak yazın standart lastikleri, kışın kış lastiklerinizi kullanarak kendi ekonominize de katkıda bulunabilirsiniz. Bir takım lastik yerine iki takım lastik kullanmanız lastiklerinizin ömrünü uzatacaktır.

Yaz mevsiminde kış lastiği kullanımı, sıcak zeminden ve havadan dolayı lastiklerinizin daha çabuk aşınmasına sebep olur ve çok ısınan lastiklerin yol tutunması daha zor olur. Özellikle uzun süreli kullanımlarda lastiklerin sürtünmeden kaynaklı sıcaklığı yüksek olacağı için çok fazla gürültüye (lastik sesine) sebep olur.