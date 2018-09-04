Kompakt sınıfa Suzuki alternatifi

Markanın son jenerasyonuyla kompakt sınıfın altına konumlandırdığı modeli olan Baleno'yu kullanma fırsatı buldum. Test otomobilinin 1.2 litrelik benzinli motoru hiç kağıt üzerinde yazdığı gibi değil...

Suzuki markasının 1995 yılından beridir ürettiği modeli olan Baleno son haliyle karşınızda. Otomobil üretildiği ilk 7 yıl boyunca Avrupa’da da satılmıştı. Ardından değişen isimler ve segment Baleno’yu günümüze kadar sürükledi.

Otomobili ilk defa dışarıdan gördüğünüzde olabildiğince yumuşak çizgilere ve ufak diye adlandırabileceğimiz detaylara sahip.

Alışkın olduğumuz far gruplarından daha zarif duran farlar otomobili özellikle önden daha iri gösterirken. Tamponda yer alan gündüz ledleri “herkesin var bizim de olsun ama nasıl olursa olsun” mantığıyla yapılmış gibi.

Otomobilin yan profiline baktığınızda ise b segmentinden büyük ama c segmentinde de küçük olduğunu fark ediyorsunuz. Oldukça temiz bir yan profile sahip olan otomobilin tasarımı gözlerinizi aracın arkasına doğru sürüklüyor.

Baleno’nun arkasına göz attığınızda ise sanki basınçlı havayla şişirilmiş gibi görünen bir bagaj bölümü sizi karşılıyor. Dışarı çıkık duran bu kapak stop grubuyla desteklenmiş.

Baleno’nun içine geçtiğinizde ise otomobilin üç kollu direksiyonu ve Android yazılımlı multimedya ekranı size merhaba diyor.

Üç kollu direksiyonun hemen arkasında bulunan gösterge paneli mavi renkli temaya sahip. Kolay takip edilen gösterge panelinin ortasında yer alan ekran ise size sürüş bilgilerini basit bir dille anlatıyor.

Ön konsolun ortasında yer alan multimedya ekranı ise rakiplerinden Android yazılımı sayesinde ayrılıyor. 8 inç boyutunda olan ekran üzerinden Android tabletin yapabileceği her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak ekranın parlak yüzeyi özellikle ışık yansımalarıyla sizi karşı karşıya bırakabiliyor.

Baleno’nun boyutlarına baktığınızda ise 3.995 mm uzunluğa, 1.745 mm genişliğe ve 1.470 yüksekliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. 2.520 mm’lik aks mesafesi ise otomobilin iç mekanını ve özellikle arka koltuk diz mesafesini iyileştirebilmiş.

905 kg ağırlığa sahip olan Baleno’nun bagaj hacmi ise 320 litre. Bagaj kısmıyla alakalı belirtmem gereken bir husus da havuzun çok aşağıda kalması. Bagaj kapanı açtığınızda oldukça derin bir bölümle karşılaşıyorsunuz, diyebilirim…

Baleno’nun motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1.2 litrelik atmosferik bir ünite çıkıyor. Bu motor 90 beygir güç ve 120 Nm tork üretiyor. 4 silindirli olmasından dolayı ise sarsıntısı yok denecek kadar az.

Baleno ile sürüşe başladığımda ise hissettiğim en önemli şey otomobilin motorunun olabildiğince sessiz çalışmasıydı. sakin gaz tepkisiyle hareketiniz sonucunda otomobilin tüketimi de sesi kadar az. Kullandığım süre boyunca 6.9 lt / 100 km gibi güzel bir tüketim değerini sunan Baleno ile şehir içinde olduğumu da belirteyim.

Otomobilin 1.2 lt’lik motorunun verileri sizi korkutmasın, ani hızlanmalar gereken durumlarda tam gaz yapmanız halinde size kendinden beklenin üzerinde bir tepkiyle geri dönüş yapabiliyor. Virajlı yollara geldiğinizde ise aracın yumuşak süspansiyonları ve ağır direksiyonuyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz.

Otomobille geçirdiğim süre boyunca Baleno’nun ihtiyaçlarınızı her türlü karşıladığını fark ettim. Bagaj hacmi, arka koltuk diz mesafesi, motorunun performansı ve tüketimi en önemli detayları. Baleno ülkemizde 1.2 litrelik tek motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Bu motor 5 ileri manuel ya da CVT otomatik şanzımanla tercih edebiliyorsunuz.