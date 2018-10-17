Markaların ürettiği en farklı renkte olan otomobiller!

Her ne kadar beyaz, siyah ve gri tonları otomobillerde kullanılan popüler renkler olsa da gün geçtikçe araçlarımız daha da renkleniyor. Cehennem yeşilinden, şeftali tonlarına, çılgın mordan, patlayıcı sarısına kadar enteresan renkli otomobilleri artık yollarda görmemiz mümkün. Biz de sizler için en dikkat çekici bu enteresan renklerdeki otomobilleri bir araya getirdik!

Cehennem yeşili

Mercedes-Benz’in AMG GT-R modelinde kullandığı ve bu modele özel olan Green Hell, Cehennem yeşiline merhaba deyin. Renk adını efsane pist olan Nürnbürging pistinden almış. Otomobil, bu pistin kendi klasmanında olan rekorunu kırdığı için renge de adının verildiği biliniyor.

Refleks (Yanar döner)

İngiliz butik spor otomobil üreticisi TVR ile hayatımıza giren efsane renk. Suya dökülmüş petrol gibi hatta 256 renk gibi detay olan bu renk içinde, yanar döner/değişen baharat, yanmış zeytin, mangal kömürü ve mor gibi bilinmesi ve görülmesi güç renkler barındırıyor.

Mandalina Çığlığı Sarısı

Sarı ile turuncu arasında kalmış olan bu renk karşımıza Ford Focus ST ile çıktı. Dikkat çekme konusunda oldukça başarılı olan bu rengi tercih etmek biraz cesaret işi, özellikle de ülkemizde…

Avantgart Bordo

İsminden de anlaşılacağı gibi yeni nesil bordo anlamına gelen bu renk, üzerinde bulunduğu otomobile farklı bir hava da katıyor. Koyu tonlarda olması ve karşımıza 500 modeliyle çıkması o otomobili bile görünümünden daha büyük göstermeyi başarmış. Tabi ki bu duruma otomobilin ikonik tasarımının da katkısının olduğunu belirtmeliyiz!

Ruj (Pastel)

Toyota’nın Amerika’da satılan modelinde kullandığı bu renk her ne kadar ruj rengi olsa da pastel tonları gibi metal özellikler de içeriyor, aslında metalik bir renk…

Gaspçı mavisi

Enterasan bir isme sahip olan bu renk aslına bakarsanız çok güzel ve diğer markalarında bu renk tonlarına yakın alternatifleri mevcut.

Şeftali rengi

Şeftali meyvesinin rengi tonlarında olan bu renk, otomotiv sektörüne Opel Adam ile girdi. Daha çok opak bir temele sahip olan bu renk aslına bakarsanız o kadar da güzel ve etkileyici değil!

Çılgın mor

Dodge ve Plymouth markalarının 60 ve 70’li yıllarda kullandıkları bu renk günümüzde Challanger’da kullanıldı.

Bali mavisi

Range Rover Sport ile ilk defa tanıştığımız Bali Mavisi, alışkın olduğumuz mavi renginden daha koyu bir tonda. Metal parçaları da içinde barındıran bu özel renk Cosworth diye bilinen mavi rengine de yakın.

Bomba sarı

Kaslı Amerikan otomobillerini en iyi şekilde gösteren sarı rengi bu defa karşımıza Dodge markasında Patlayıcı Sarı adıyla çıkıyor. Bu renk Charger, Challenger ve Wrangler modellerinde de kullanılıyor.

Rosso Corsa Kırmızısı

Uluslararası Yarış Motoru rengi olan Rosso Corsa kırmızısı, sizinde tahmin ettiğiniz gibi İtalya’dan çıktı. Bu renk 1920’li yıllarda yarışan Alfa Romeo, Maserati, Lancia ve sonra da Ferrari ve Abarth markalarının takımlarında kullanılarak ortaya çıktı. Günümüzde ise Ferrari tarafından hala kullanılıyor.

Estoril mavisi

BMW’nin F10 kasa M5 modeliyle bizimle tanıştırdığı renk. Bu renk adını Portekiz’deki Estoril Pisti’nden alıyor.

Feniks Sarısı

Aslında Phonix Yellow olan bu rengi BMW E46 M3’ten tanımayanınız yoktur. Hardal rengi tonlarında olan bu renk özellikle BMW modelinde kullanılan versiyonuyla içinde metal detayları oldukça taşıyor.

Sonik Grisi

Son yılların en moda renklerinden biri. Kimi nardo, kimi opak gri diye tanımlasa da her türlüsü günümüzde bir çok otomobile çok yakışıyor. Sonic Grey ise hayatımıza FK8 kasa kodlu Civic Type-R ile girdi.