Mercedes-Benz’den Ekim ayına özel fırsatlar!

Mercedes-Benz, hafif ticari araçlar, kamyon ve otobüs ürün grupları için hazırladığı Ekim ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz X-Class'a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 150.000 TL'ye varan kredi kullanımında 36 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0,59'dan başlayan faiz oranları fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu müthiş araca sahip olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Ekim ayında 2018 model Vito'ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 150.000 TL'ye varan kredi kullanımında %0'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor.

Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip 2018 model Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere %0,59'dan başlayan faiz oranları sunuluyor.

Bakım ve onarım kampanyası

Mercedes-Benz Türk'ün “Yıldızlı Sonbahar Fırsatı” başlığı altında sunulan kampanya kapsamında 1 Ekim-30 Kasım 2018 tarihleri arasında tüm hafif ticari araçlarda mekanik atölyelerde KDV hariç ve işçilik dahil 1000 TL ve üzerindeki işlemlerde %20 indirim fırsatı sunuluyor.

Kamyon ve otobüslerde olan fırsatlar

Travego için kampanya kapsamında 650.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade, %0 faiz oranı ile 18.056 TL aylık ödeme fırsatı sunuluyor. Tourismo 15/16 RHD için kampanya kapsamında 500.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade, %0 faiz oranı ile 13.889 TL aylık ödeme fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Ekim ayında geçerli olacak; araç + kasko + servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 12 ay vade, %0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

2.El Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Türk'ün 2.El hafif ticari araç markası Used1 altında Ekim ayında sunulan kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda %1,99 sabit faizli kredi ve 664 TL'den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.