Otomotivde ekim ayı fırsatları!

Kötü geçen Eylül ayı sonunda pazar tam olarak otomobilde geçen yılın aynı dönemine göre %23,95 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarında %33 azaldı! Geçen yıla göre ise Eylül ayı satışları %67 azalmış durumda. Devletten gelen ÖTV matrahındaki limit değişimi markaları yeni kampanyalarla pazardan pay almaya itti. İşte Ekim ayında otomobil almayı düşünenler için fırsatlar!

Alfa Romeo

Ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2018 model Giulietta'larda nakit + kredi + uzatılmış garanti kampanyası hayata geçiriliyor. Kampanyada 2018 model Giulietta 120 HP güç üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 170 HP güç üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerinde, 15 bin TL değerindeki çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor.Alfa Romeo Giulietta modellerinde ayrıca 75 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0,99 faizli eşit ödemeli kredi ve “Uzatılmış Garanti” avantajından yararlanılabiliyor.

SsangYong

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli 4×4 uzmanı SsangYong, Ekim ayı boyunca Tivoli, XLV, Rexton G4 ve Korando Sports modellerine cazip fırsatlar sunuyor. Yüzde 0 faiz imkanı veya cazip indirimlere ilave 3 ay ertelemeli kredi kampanyası.

Fiat

Fiat Egea Ailesi, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte peşin alımlarda tam 21 bin TL avantaj sağlıyor. Kampanya ile tüm Fiat Egea modelleri, 30 bin TL'ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Honda

Honda, Ağustos ve Eylül aylarında model bazlı satışlarda 1'inciliği yakalayan Civic için Ekim ayı kampanyası başlattı. Ekim ayı boyunca Honda Civic Sedan ya da Hatchback alımlarında 30 bin TL kredi kullanımına 12 ay vade ile yüzde 0 faiz; 50 bin TL kredi kullanımına ise 24 ay vade ile yüzde 1,49 faiz imkânı sağlanıyor.

Citroen

Citroën, Ekim ayında binek ve ticari modellerinde cazip faiz ve hurda teşviki fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında Citroën; C3, C-Elysée, Berlingo Combi, Berlingo Maxi Panelvan, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunarken; C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ise 50.000 TL'ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunuyor.

Citroën'in B segmenti hatchback modeli Citroën C3'ün fiyatı kredi kampanyasıyla 98.150 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 90.150 TL'den başlıyor.

Citroën C3 Aircross'un fiyatı ise kredi kampanyasıyla 141.000 TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 133.000 TL'ye iniyor. C-Elysée'nin fiyatı kredi kampanyasıyla 89.000 TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 81.000 TL'ye, Yeni Citroën C4 Cactus'ün fiyatı kredi kampanyasıyla 139.400 TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 131.400 TL'ye düşüyor.

C4 Picasso'nun fiyatı kredi kampanyasıyla 185.650 TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 182.650 TL'den başlıyor.

Kredi kampanyası Citroën'in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı hurda teşvikiyle birlikte

83.870 TL'den başlarken,Berlingo Combi'nin fiyatı kredi kampanyasıyla 96.500TL'den, hurda teşviki ile birlikte 86.500 TL'den başlıyor. Jumpy Panelvan'ın fiyatı kredi kampanyasıyla 127.650TL olurken hurda teşviki ile birlikte 123.533 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı kredi kampanyasıyla 157.900 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 147.900 TL oluyor. Jumpy Space Tourer'ın fiyatı kredi kampanyasıyla 167.500 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 157.500 TL oluyor. Jumper Panelvan'ın fiyatı kredi kampanyasıyla 130.000 TL'den başlarken hurda teşviki ile birlikte 125.807 TL'den başlıyor.

Toyota

Toyota, dövizin yükseldiği, fiyatların arttığı, otomobil satışlarının ise düşüşte olduğu bir dönemde gerek müşterilere gerekse de bayilerine yönelik bir kampanya başlattı.

Toyota, 94 bin 900 TL'den satışa sunulan Corolla 1.6 Life MT modelinde 10 bin 200 TL indirim yapıyor. Toyota Corolla'nın tüm 1.6 benzinli modellerinin anahtar teslim fiyatlarında da 10 bin 200 TL’ye varan indirimler bulunuyor.

Kampanya avantajları yalnızca Corolla ile sınırlı kalmıyor. Auris'in 1.6 benzinli modelleri ile Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid modelleri 5.000TL’ye varan indirimler ile kampanyaya dahil oluyor. Yaris’in 1.0 versiyonu hariç diğer versiyonlarında da indirim 5.000TL’ye ulaşıyor.

RAV4'ün Hybrid Advance 4×2 modeli dışındaki tüm RAV4 Hybrid modelleri de 15.000 TL'lik indirim ile ekim kampanyasını çok avantajlı kılıyor.

Corolla başta olmak üzere birçok Toyota modeli için geçerli olacak kampanyada Eylül ayı başında 108.700 TL ‘ye satılmakta olan Corolla 1.6 Life modeli Ekim ayında 94.900 TL liste fiyatı ile sunulacak. Hurda araçlarını vererek yeni bir Corolla almak isteyenler ayrıca 8.000 TL'lik ek indirim ile bu otomobile 86.900 TL'ye sahip olabilecekler.

Ekim ayı kampanyasında; 2018 model tüm Auris, Auris Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid modellerinde 25.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0,93 faiz avantajı da devam ediyor. Bunun yanında ayrıca ekim ayında perakende satış faturası kesilen tüm 2017 Model Yılı otomobillerin metalik renk fiyat farkı da Toyota tarafından karşılanıyor.

Yüzde 3.03'den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın ekim kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2019 yılının nisan ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

Volkswagen

Volkswagen Ticari Araç, gerçekleştirdiği kampanya ile Ekim ayı boyunca Transporter modellerinde yüzde 18 KDV oranında indirim fırsatı sunuyor. Volkswagen Caddy 20 bin TL, Caravelle 23 bin 750 TL'ye varan indirim fırsatları ile sunulurken, Amarok modelleri 30 bin TL'ye varan çok özel indirimlerle satın alınabiliyor.

Renault

Renault, Ekim ayında müşterilerine sıfır faiz fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında binek ve hafif ticari tüm Renault modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.

Ayrıca Ekim ayında Renault Clio HB ve Megane Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için özel bir kampanya fırsatı da yer alıyor. Ekim ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri, kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Clio HB modeline 79.900TL, Megane Sedan'a ise 91.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

Ekim ayında Captur 137.400TL, Kadjar 179.750TL, Kangoo 108.300TL, Trafic ise 136.100TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dacia

Sıfır faiz kampanyası kapsamında binek ve hafif ticari tüm Dacia modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleriyle sıfır faiz fırsatı mevcut. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.

Diğer taraftan Ekim ayında Sandero ve Yeni Duster'a özel bir kampanya da bulunuyor.

Hurda araç teşvikinden yararlanacaklar için kampanya** kapsamında devlet desteği ile birlikte Sandero 83.900TL, Yeni Duster ise 79.900TL'den başlayan fiyatlara sahip. Ekim ayında Logan MCV 91.300TL, Dokker 96.400TL, Lodgy ise 127.900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.