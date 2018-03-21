Otonom testler için zor zamanlar!

Geride bıraktığımız pazar günü ölümle sonuçlanan otonom sürüş özelliğindeki kazadan sonra devletin otonom sürüşe sahip olan üreticileri ve şirketleri zor bir teste sürükleyeceği söyleniyor.

Arizona valisi Doug Ducey kendi kendine giden otomobillerin testlerinin yapılmasını inovatif, ekonomiyi geliştiren ve toplum güvenliği açısından önemli bulduğunu söylemişti. Bütün bunlar olduktan kısa bir süre sonra Kaliforniya Uber’in sürücüsüz araç testlerini durdurdu. NPR’a göre Arizona valisi fırsatları görmüş ve otonom sürüş testleri için kendi eyaletinin en etkili yer olacağını düşünmüştü.

Vali Ducey, “Arizona, Uber’in sürücüsüz araçlarına kollarını ve yollarını açtı.” demişti, 2016 yılında. Ayrıca “Kaliforniya sürücüsüz araç testleri için bürokratik engelleri kaldırma adımları atarken Arizona yeni teknolojiye ve iş kolların bir basamak olmak için yollarını sürücüsüz araçlara açtı.” ekledi. Tüm bu açıklamalardan sonra özellikle Arizona Phoenix otonom araçların, sürücü koltuklarında sürücüleri olmalarına rağmen gezdiği üç lokasyondan biri oldu.

Arizona halkı bu otomobilleri kabullendiler bile hatta “tavanlarındaki sensörler bizim yeni manzaramız” diyorlar. Yine de Consumer Watchdog isimli güvenlik savunucu grup Arizona’yı otonom otomobillerin vahşi batısı olarak tanımlıyor ve bu grup Arizona’daki şeriflerin yerinde olmadığı zamanlarda bu testlerin insanları öldürdüğünü de sürekli dile getiriyor.

Pazar günü gerçekleşen ölümlü kazadan sonra The San Francisco Chronicle, Phoenix polis şefir Sylvia Moir,”Kazayı yapan otomobilin kamerasını incelediğimizde bu kazayı doğrudan önlemek her koşulda çok zor olurdu” açıklamasını yaptı. Uber testlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı ve şuanda akıldaki tek soru: Otonom araçlar yola çıkmaya hazır mı, yoksa daha fazla testlere mi ihtiyaçları var.

Tüm bu detaylarla birlikte özellikle sürücüsüz araçlar hakkında eksik olan yasal prosedürler ve zorunluluklar var. Özellikle yapılan testler için Amerika düzenlemeler ve geliştirmeler yapmayı planlıyor. Bu testlerin otonom araçlar için tamamlanması oldukça güç olduğundan da bahsedenler çok… Ancak insanların güvenliği için her türlü zorlukta olan testlere açığız… Bakalım ilerleyen zaman özellikle bu konu hakkında bizlere neler gösterecek.