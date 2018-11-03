ÖTV ve KDV indiriminden sonra işte markaların indirimleri!

Otomotiv sektöründe 2018 yılının hareketlenmesi için ÖTV ve KDV'deki indirimler geçtiğimiz hafta duyuruldu. Devletin sektöre yaptığı bu destekle birlikte markalar da tepkisiz kalmayıp Kasım ayı kampanyalarını devreye sokmaya başladılar. İşte kasım ayında otomobil alacaklara markaların duyurduğu tüm kampanyalar!

CITROEN

Citroën, Kasım ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuyor.

C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

C4 Picasso modellerindeki fırsat ise 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Yeni Citroën C4 Cactus'ün fiyatı ÖTV indirimiyle 119.900 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 111.000 TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı ÖTV indirimiyle 157.650 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 154.650 TL'den başlıyor.

Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı KDV indirimi ve hurda teşviki ile birlikte 68.348 TL'den başlarken,Berlingo Combi'nin fiyatı ÖTV indirimiyle 87.000 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 83.535 TL'den başlıyor.

Jumpy Panelvan'ın fiyatı KDV indirimiyle 106.000 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 102.015 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı ÖTV indirimiyle 140.000 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 134.390 TL oluyor. Jumpy Space Tourer'ın fiyatı ÖTV indirimiyle 148.000 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 142.068 TL oluyor. Jumper Panelvan'ın fiyatı KDV indirimiyle 107.000 TL'den başlarken hurda teşviki ile birlikte 102.977 TL'den başlıyor.

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DACIA

Dacia, Kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Duster modelinde maksimum 40.000 TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Maksimum 50.000 TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, maksimum 200.000 TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2,49 sabit faiz oranı ile birlikte 4.000 TL indirim yer alıyor.

Kasım ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 69.900TL, Sandero 77.250TL, Logan MCV 74.250TL, Dokker 57.050TL, Lodgy ise 89.800TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

DFSK

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü “Türkiye'nin En Ekonomik Ticari Araçları” ünvanına sahip DFSK markasının Kasım ayı boyunca Mini Maxi, Twin Maxi, Mega Van-Panelvan ve Mega Van-Kombi Van modelleri için kampanyalar sunuyor!

Mini Maxi 59.000 TL

Twin Maxi 64.750 TL

Mega Van Panelvan 68.000 TL

Mega Van Kombivan 77.850 TL

HONDA

Japon otomotiv devi model bazlı satışlarda Türkiye pazarındaki liderliğini bırakmadı ve Civic bu ayda en çok satan otomobil oldu! Honda, son 3 ayda tüm sektörde en çok satılan modeli olan Civic için özel bir kampanya hazırladı.

Honda Civic'in Sedan ve Hatchback versiyonlarına sahip olmak isteyenler,Kasım ayı boyunca 50 bin TL'lik kredi kullanımlarında 12 aylık faizsiz kredi kullanabilecekler.

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HYUNDAI

Markanın Türkiye’de ürettiği modelleri olan i10 ve i20 için hazırladığı Kasım ayı kampanyası, ÖTV ve KDV indirimine ek olarak öne çıkıyor. Hyundai Assan, özellikle i30 modelindeki 26.000 TL'ye varan indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın İzmit'teki fabrikasında üretilen i10 ve i20 modelleri, tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 30.000 TL 12 ay kredi kullanımı için 0 faiz olanağı sunuyor. Hyundai i10, 70.837 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken hurda indirimi de eklendiği zaman bu rakam 62.837 TL'ye kadar düşmüş oluyor.

80.702 TL'den başlayan fiyatlara sahip Yeni i20, hurda indirimiyle 72.702 TL'lik bir giriş fiyatı sunuyor. Nakit olarak satın almak isteyenlere de 8.800 TL'ye varan indirim de bulunuyor.

IONIQ Hybrid ise 171.528 TL'den başlarken bu rakam hurda indirimi dahil edildiğinde 168.528 TL'ye kadar düşüyor. IONIQ modelinde ayrıca 40.000 TL 12 ay kredi için 0 faiz imkanı bulunuyor.

Hyundai Assan, Tucson modelinde de 50.000 TL 12 ay 0 faiz kredi imkanı veya 15.100 TL'ye varan nakit indirim desteği sunuyor.

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MITSUBISHI

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi Eclipse Cross ve L200 modellerinde Kasım ayı boyunca ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra takas desteği ve kredi avantajları sunuyor.

Kampanya kapsamında Mitsubishi Eclipse Cross, ÖTV indirimine ilave avantajlarla 50.000 TL'ye varan indirim sağlıyor. Eclipse Cross 141 bin 982 TL’den başlayan fiyatla satın alınırken yapılan kampanyalarla birlikte 127 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

Kampanya kapsamında Mitsubishi L200, KDV indirimine ilave ek avantajlarla 32.000 TL'ye varan indirimlerle dikkat çekiyor. L200, 163.250 TL’den başlayan fiyatla satın alınırken yapılan kampanyalarla birlikte 134.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

NISSAN

Nissan, Kasım ayında başlayıp yıl sonuna kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimlerine ek olarak Kasım ayında %0 faiz avantajı sunuyor. 50 bin TL'ye kadar geçerli olacak %0 faiz avantajı, 12 aya varan vadeyle desteklenecek.

Kampanya kapsamında Qashqai, otomatik vites seçeneğinde Kasım ayı boyunca 13.400 TL ÖTV indirimiyle 121.500TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Dizel Qashqai'ler ise 136.920TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Nissan Qashqai aynı zamanda 40 bin TL'ye %0 faiz avantajıyla 12 ay vadeli finansman desteği de sunuyor!

Juke 11.730 TL'lik ÖTV indirimiyle 87.500TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 24 bin TL ve 12 ay vadeli, %0 faizli finansman desteğiyle sunuluyor.

NISSAN'ın ödüllü pick-up'ı NAVARA, Kasım ayı boyunca 17 bin 950 TL KDV indirimiyle 107 bin 950TL'den başlayan fiyatlara ek olarak, 50bin TL için 12 ay %0 faiz avantajı

ile satışta olacak.

OPEL

Opel, tüm modellerinde ÖTV düzenlemesinin etkisiyle indirimler açıklarken, Kasım boyunca bu fiyatlar üzerine ek indirim ve sıfır faizli kredi fırsatları da sunuyor.

ÖTV düzenlemesi ve ilave kampanyalar Corsa'da 24 bin TL'ye varan indirimleri beraberinde getiriyor. Başlangıç fiyatı 90 bin 900 TL olan Corsa'da müşteriler 3 bin 500 TL ek indirim veya 20 bin TL, 12 ay, 0 faiz seçeneklerinden de yararlanabiliyorlar.

Mokka X ve Crossland X'de 4 bin 500 TL ek indirim veya 25 bin TL, 12 ay, 0 faiz seçenekleri bulunuyor. Crossland X'te başlangıç fiyatı 131 bin 400 TL, Mokka X'te başlangıç fiyatı 150 bin 900 TL.

Astra HB ve ST modellerinde ise 10 bin TL ek indirim veya 55 bin TL, 12 ay, 0 faiz seçeneği mevcut. ÖTV indirimi ve ilave kampanyalar bu modellerde 21 bin TL'ye varan fiyat avantajını sunuyor. Astra HB'de başlangıç fiyatı 152 bin 900 TL, Astra ST'da ise 173 bin 650 TL.

Insignia ve sevilen kompakt SUV modeli Grandland X ÖTV düzenlemesinin etkilerinin en yoğun görüldüğü modeller olarak dikkat çekiyor. Insignia'da indirimler 75 bin 860 TL'ye varırken, Grandland X'te indirim 80 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Insignia'da başlangıç fiyatı 163 bin TL, Grandland X'te 136 bin 900 TL.

Ayrıca açıklanan resmi fiyatlara ek olarak Opel showroomlarında müşterilere özel indirimler de bulunuyor.

SEAT

Seat, ÖTV indirimine ek olarak Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF) – SEAT Finans ile yüzde 0'dan başlayan tavsiye edilen faiz oranlarıyla taşıt kredisi sunuyor.

Kampanya ile tüm Ibiza modelleri 30 bin TL'ye 12 ay yüzde 0'dan; tüm Leon modelleri 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49'dan; Ateca ve Arona modelleri 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49'dan başlayan tavsiye edilen faiz oranlarıyla 2-12 Kasım tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm yetkili satıcılarda kullanıcılarıyla buluşuyor.

Ayrıca cazip faiz oranlarının yanı sıra Seat modellerinde ÖTV indirim fırsatı ve 8 bin TL'ye varan hurda teşviki avantajı da yeni otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

RENAULT

Renault, Kasım ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ayrıca 45.000 TL'ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modelleri için birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor.

Söz konusu modellerde maksimum 40.000 TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 50.000 TL kredi kullanacak müşterilere, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için maksimum 200.000 TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2,49 sabit faiz oranı ile birlikte 4.000 TL indirim fırsatı yer alıyor. Nakit alımlarda ise 4.000 TL nakit alım indirimi bulunuyor.

Bazı versiyonlarında peşin alımlarda ve maksimum 200.000TL kredi kullanacak müşterilere özel 45.000TL'ye varan indirim avantajı yer alıyor.

Captur 0.9 TCe 90 bg Touch ve Clio 1.5 dCi 90 bg Icon versiyonlarına özel 25.000TL indirim sunuluyor.

Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 15.000 TL.

Megane Sedan 1.2 Tce EDC 130 bg Icon versiyonunda 40.000 TL.

Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda ise 45.000 TL indirim mevcut.

Kasım ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri için Clio 73.600TL, Captur 87.050TL, Kadjar 116.250TL, Koleos 176.550TL, Kangoo 83.550TL, Trafic 113.250TL ve Master 118.050TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SSANGYONG

SsangYong, Kasım ayı boyunca Tivoli, XLV, Rexton G4 ve Korando Sports modellerinde indirimlerini müşterilerine sunuyor.

Tivoli’yi 130.300 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

XLV´yi 153.900 TL´den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Rexton modelini ise 750.000 TL’den satın alabilirsiniz.

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VOLKSWAGEN TİCARİ

Volkswagen Ticari Araç, yıl sonuna kadar tüm modellerinde 70 bin TL'ye 12 ay yüzde “0” kredi faiz fırsatına ek cazip indirim avantajları sunuyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliğiyle Kasım ayına özel faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç'ın tüm modelleri 70 bin TL'ye 12 ay yüzde “0” cazip faiz oranıyla satın alınabiliyor.

Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Standart Şasi 114 bg 120 bin 379 TL’den 102 bin 217 TL’ye geriliyor.

Caddy 1.4 TSI 125 bg Comfortline DSG ise 134 bin 906 TL’den 124.375 TL’ye geriliyor.