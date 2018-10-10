Prometeon’a Türk yönetici!

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin üreticisi "Prometeon Lastik Grubu”nda Global Ticaretten Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Murat Akyıldız, Grubun 4 ana bölgesinden ve en önemli pazarlarından biri olan Amerika Kıtası’na CEO olarak atandı.

2015 yılında, Pirelli'de endüstriyel ve ticari lastiklerden sorumlu Türkiye, Orta Doğu, Afrika CEO'su olarak göreve başlayan Akyıldız, 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO'su olarak atanmıştı. Akyıldız, Ocak 2018'de gerçekleşen yeniden yapılanma ile Prometeon Grubu'nda Chief Commercial Officer (Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) olarak görev üstlenmişti.



Eylül 2018'de Amerika Kıtası CEO'su olarak atanan Murat Akyıldız, şirketin Sao Paulo'daki genel merkezinde görev alacak. Geliştirdiği ürün ve çözümleriyle dünya lastik sektörünün öncülerinden olan Prometeon Lastik Grubu için Amerika pazarı büyük önem teşkil ediyor.

Murat Akyıldız Hakkında

1971 yılında doğan Murat Akyıldız, profesyonel iş hayatına 1994 yılında Procter & Gamble (P&G) firmasında başladı. 1994 yılından 2010'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde pazarlama ve iş geliştirme departmanlarında birçok farklı görev üstlenen Akyıldız, 2010 yılında İsviçre'de yerleşik P&G Prestige firmasının Global Yönetici Direktörlüğü görevine getirildi.

2015 yılında Türkiye, Orta Doğu, Afrika CEO'su olarak Pirelli'de göreve başlayan Akyıldız 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO'su olarak atanmıştı. Murat Akyıldız, son olarak Ocak 2018'de gerçekleşen yeniden yapılanma kapsamında Prometeon Tyre Group'ta Chief Commercial Officer görevini üstleniyordu

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Akyıldız, evli ve 2 kız çocuk babası.