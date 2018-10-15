Rapid’in yerine Scala geliyor!

Skoda markası kompakt sınıfta yer alan modeli olan Rapid'in yerine Scala isminde yeni bir model getiriyor.

Scala latin kökenli bir kelime ve merdiven, basamak anlamına geliyor. Markanın CEO’su Bernhard Maier konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Scala ile kompakt sınıfta yeni bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. Tamamıyla yenilenen bu model sınıfındaki tasarım, teknoloji ve güvenlik standartlarını baştan yorumlayacak. Scala, Skoda için bulunduğu segmenti yeniden tanımlayacak” şeklinde oldu.

14 ekim pazar günü sona eren Paris Otomobil Fuarı’nda Çek marka Vision RS konseptini tanıtmıştı. Bu konsept markanın RS modellerini ve kompakt modelinin neye benzeyeceğini bizlere açıkça gösteriyordu. Scala ise bu konsept modelin daha sakin bir versiyonu olacak. Scala modeliyle birlikte Skoda direkt olarak Volkswagen Golf ve Ford Focus gibi güçlü rakiplerle mücadeleye başlayacak.