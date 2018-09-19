Robot otomobiller kuryelerin yerini alacak mı?

Hannover Otomobil Fuarı 2018’de Renault Grubu, EZ-PRO’nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Grubun kişiye özel teslimat (son kilometre teslimat/ last minute delivery) konusunda geleceğe ilişkin vizyonunu yansıtan EZ-PRO otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı bir robot araç konsepti.

Renault, EZ-PRO ile teslimat ve mal taşıma hizmetlerindeki gelişimin hızlanmasına katkıda bulunuyor. İttifak Hafif Ticari Araç Direktörü Ashwani Gupta, “Renault EZ-PRO, kişiye özel teslimat) konusunda vizyonumuzu ve bu konseptin geleceğin akıllı şehirlerinin ekosistemi ve profesyonellerin ihtiyaçları ile entegrasyonunu gözler önüne seriyor. Bu konsept, iş ortaklarımız DPD Grup, Lomi Coffee, Piper-Heidsieck ve Patrick Roger ile gösterdiğimiz gibi müşterilerimize sayısız iş fırsatı sunabilen bir çözüm” dedi.

EZ-PRO, otonom öncü bir kabin ve sürücüsüz robot kabinlerden oluşan bir konsept. EZ-PRO öncü kabininde bir görevli, sürüşe odaklanmasına gerek kalmadan sürücüsüz robot kabinlerin yönetimine ve rota planlamasına konsantre olabiliyor. Böylece yiyecek ve hassas eşyaların kişiye özel güvenli teslimatını gerçekleştirebiliyor. Renault, taşıma faaliyetlerinin merkezinde uzun bir süre daha insanın olacağını öngörüyor. Renault'nun ana felsefesi “Easy Life/Kolay Yaşam” ile paralel olarak, EZ-PRO, görevli için güvenli ve ergonomik bir alan sunuyor.

EZ-PRO: Paylaşımlı bir çözüm

Aynı lojistik görevlisi tarafından yönetilen bir kabin konvoyunda her bir kabin, kendi müşterisi ve teslimat adresine farklı ürünlerin teslimatını yapabiliyor. Aynı şekilde bir kabin aynı güzergah üzerinde farklı adreslere teslimat gerçekleştirebiliyor. Bu paylaşımlı dağıtım, kabinlerin verimliliğini arttırırken teslim maliyetlerini düşürüyor.

EZ-PRO: Nihai müşteri için farklı bir deneyim

EZ-PRO, tüketicilerin yanı sıra profesyonellere de optimum teslim çözümleri sunmak için tasarlandı. Alıcılar, bir teslimat zamanı ve yeri seçme özgürlüğüne sahip. Tüketici, aynı zamanda teslimatını görevliden şahsen almayı ya da otonom robot kabinlerdeki self-servis kilitli bölmelerden teslim almayı tercih edebiliyor. Bu kilitli bölmelere, alıcı tarafından telefona indirilen bir uygulama sayesinde 7/24 erişim sağlanabiliyor.

Şehir hayatına olumlu global bir etki

Son dakika teslimat lojistiği (last mile delivery) şehirlerdeki trafiğin yüzde 30'unu oluşturuyor. EZ-PRO paylaşımlı teslimat, saat esnekliği ve otonom sürüşü sayesinde trafiği rahatlatabiliyor. EZ-PRO, yanlış park ve kötü sürüş alışkanlıklarından kaynaklanan trafiğe çözüm olacak nitelikte. Ayrıca trafik ışıkları ve trafik haritası gibi uygulamalardan beslenen robot kabinler rahat bir trafik akışı sağlayacak.