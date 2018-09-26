Tüm otomobil fiyatlar burada!

Otomotiv pazarında satışa sunulan “İkinci el ve 0 kilometre” tüm modeller hakkındaki verilere kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayan Cardata, 2.000 adet yeni araç ve günlük güncel fiyatlardan oluşan dijital dergisini tamamladı! Tüm araçların fotoğraflı olarak sunulduğu rehberde, araç satın almak isteyenler bütçelerine göre hangi aracı alabileceklerini görebiliyorlar.

Ücretsiz olarak indirilebilen Dijital Dergisi'ni hayata geçiren Cardata, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmayı amaçlarken, araç satın almak isteyen kararsız kullanıcılara da yardımcı oluyor. Keyif veren tasarımı ve rahat erişilebilmesiyle birlikte Cardata Dijital Dergisi, otomobil alacaklar için yepyeni ve güvenilir bir interaktif rehber niteliği taşıyor.

Kurların ve dolayısıyla araç fiyatlarının her gün değiştiği bir dönemde, Cardata Dijital Dergisi tek bir platformdan tüm bilgilere ulaşma kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlıyor. Bununla birlikte dijital dergi içerisinde araç karşılaştırma bölümü, pazar analizi bölümü olmak üzere birçok farklı alana ulaşmak da mümkün oluyor.

200 sayfalık Cardata Dijital Dergisi, her 15 günde bir yayımlanıyor ve güncel içerikleriyle birlikte sektörün nabzını tutuyor. Cardata Dijital Dergisini IOS veya Android cihazlardan Turkcell Dergilik uygulamasını kullanarak ücretsiz olarak indirilebiliyor.