Türkiye Rallisi’nin yarısı tamamlandı!

Dünya Ralli Şampiyonası 10. ayağı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün tüm hızıyla devam ediyor. Bugün pilotlar 6 özel etap ve toplam 130.62 km kat edecekler. İşte günün ilk yarısında sonuçlar...

Pilotlar güne en uzun etap olan 34.24 km uzunluğundaki Yeşilbelde 1 etabıyla başladı. Güne lider başkayan Hyundai pilotu Thierry Neuville amortisörünü kırarak 30:52.3'lük süreyle 18. sırada yarışı tamamladı ve bugünü kapattı. Birinci ise 27:19.7'lik süreyle en yakın takipçisi ve rakibi Sebestian Ogier oldu. İkinci ise Toyota Gazoo Racing takımından 27:42.2'lik süreyle Ott Tanak oldu. 27:42.9'luk süreyle Hyundai takımından Andreas Mikkelsen üçüncü oldu.

Günün ikinci özel etabı olan 10.7 km'lik Datça 1 etabında ise durum şu şekilde oldu: Andreas Mikkelsen bu etapta 8:29.2 süresiyle birinci olurken Toyota Gazoo Racing takımından Ott Tanak 8:31.0 süresiyle ikinci oldu! Üçüncü ise yine Toyota ile yarışan Latvala 8:33.7'lik süresiyle oldu. Ogier'in bu etapta süspansiyon hasarı oldu ve kontrolü 6 dakike geç bitti. Ardından geç kalmasından dolayı 1 dakika da ceza aldığı için genel klasmanda Mikkelsen ile arasındaki zaman farkı kapanmaya başladı!

Şampiyonada ilk iki sırada yer alan pilotların yarışın bugünkü etaplarında ceza almaları ve yarış dışı kalmaları, Türkiye Rallisi'ndeki çekişmeyi bir üst seviyeye taşıdı.

Günün yarısının tamamlanmasına sebep olan ücüncü etap ise 20.37 km'lik İçmeler 1 etabıydı. Bu etapta ise birinciliği Ford M-Sport takımından 14:28.2 süreyle Ogier alırken, ikinciliği Hyundai Motorsport takımından 14:34.6 süreyle Andreas Mikkelsen aldı. Günün yarısında üçüncü ise Toyota Gazoo Racing Takımı'dan Ott Tanak 14:40.00'lık süresiyle aldı.

Günün yarısında genel sıralama ise şu şekilde oldu. Birinciliği takımından Hyundai Motorsport Takımı'ndan, 2:43:17.5'lik süreyle Mikklsen alırken, ikinciliği 2:43:57.8 süresiyle Ott Tanak aldı. Üçünü ise Toyota Gazoo Racing takımından 2:43:55.9'luk süreyle Latvala oldu.

Böylece Türkiye Rallisi'nin de tam olarak yarısı tamamlanmış oldu! İşte günün ilk yarısından sonuçlar…