Türkiye’nin en çok satılan otomobili : Fiat Egea Sedan

Türkiye'de üretilip tüm Avrupa'ya ihraç edilen Türk mühendisliğinin ürünü Egea Sedan'a merhaba deyin. Otomobil geçen yıl ulaştığı satış rakamıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Egea'nın neden bu kadar çok tercih edildiğini daha yakından anlamak için bizde onunla test sürüşü gerçekleştirdik.

Türkiye’de üretilen ve Avrupa’ya ihraç edilen, sedan otomobil müşterisinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş bir otomobil olan Egea Sedan aslında tam bir gurur kaynağı. Otomobil bu gurur kaynağı olma durumuna geçen yılın en çok satan otomobili unvanını eline geçirerek bir ekstra daha eklemiş oldu. Herkesin bu konu hakkında merak ettiği ortak bir nokta olduğunu biz de sizin gibi fark ettik : “Neden bu kadar çok satıldı?” işte şimdi bunun sebebini açıklıyoruz.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde dış tasarımının sade ve modern bir şekilde olduğunu fark ediyorsunuz. Özellikle hb ve sw gövdeliler aracın İtalyan bir markaya ait olduğunu vurgular nitelikte olsa da sedan gövdeli versiyon oldukça tanıdık. Çıkıntılı yapılı ve bol krom süslemeli motor ızgarası, led teknolojili gündüz farları, yeni nesil tasarım çizgisini anlatan jantlar otomobilin dış mekanındaki en dikkat çekici unsurları.

İç mekana geçtiğinizde ise ön konsolun ortasında sonradan takılmış gibi duran Uconnect yazılımlı multimedya ekranı size merhaba diyor.

Sonrasında üç kollu direksiyon ve gösterge tablosu dikkatinizi çekiyor. Direksiyonun tasarımı biraz kaba olsa da işlevsellik açısından kullanımı kolay. Gösterge tablosundaki font ve yazıların takibi oldukça kolay. Buradaki bilgi ekranı ise size araçla alakalı birden fazla bilgiyi kolay ve temiz bir şekilde sunuyor.

Benim kullandığım test otomobili olan Egea, 1.6 litrelik dizel motorlu, TCT şanzımanlı ve Lounge Plus donanıma sahip versiyondu. Motor ve şanzımandan öncelikle bahsedecek olursam otomobilin 1.6 litrelik dizel motoru 120 beygir güce ve 320 Nm torka sahip.

TCT diye adlandırılan çift kavramalı şanzımanla kombine edilen bu motor sayesinde aracın vites değişimini pek fazla hissetmiyorsunuz, ayrıca güç kaybı yaşamanızda imkansız denecek kadar az.

Sürüş esnasında dikkatimi çeken en önemli özelliklerden biri otomobilin motorunun yakıt tüketimi oldu. 5.9 lt / 100 km’ye kadar düşürebildiğim tüketim değeri beni mutlu etti.

Lounge Plus donanım paketinden ve öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam, 17” elmas kesim alaşımlı jantlar (225/45 R17), City fonksiyonlu elektrikli direksiyon Otomatik klima, Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar, Eve kadar takip sistemli farlar, Hız sabitleme sistemi, Deri direksiyon simidi ve vites topuzu, TFT yol bilgisayarı ekranı, Park sensörü, Karanlık sensörü, Yağmur sensörü, Otomatik kararan iç dikiz aynası, Sürücü koltuğu elektrik ayarlı bel desteği, Viraj içi aydınlatmalı ön sis farları, Geri görüş kamerası, MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi), ERM (Devrilme önleme sistemi), DST (Dinamik geribildirimli direksiyon sistemi), TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Uconnect™ VP2 radyo/mp3 çalar ve 7” dokunmatik tablet ekran, Apple CarPlay, Bluetooth bağlantısı, USB & Aux-in soketleri, 6 hoparlör (220 W).

Peki Fiat Egea neden bu kadar çok tercih edildi?

En önemli sebeplerden biri bu otomobilin ülkemizde üretiliyor olması. Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretilen, tasarlanan otomobil olması tercih edilmesini ön plana çıkartıyor.

Rakiplerine göre daha uygun fiyat sunuyor olması. Sunduğu uygun fiyatlı modelin ekonomik motor seçeneğiyle satın alınması da bu durumun destekçisi olmuş durumda.

Türkiye’de üretilen bir otomobil olduğu için yedek parça konusunda kullanıcısını üzmüyor olması.

Sedan gövdeli otomobil kullanıcılarından alınan geri bildirimlerle tasarlanmış olması.